Jacarta – Metro Lástima de JayaEl inspector general de policía Asep Edi Suheri tiene una forma inusual de mantener la seguridad en la capital. Se llevó a la gente comerciante café viajando para ser los «ojos y oídos» de la policía en el campo.

Este paso es parte del programa ‘Guard Jakarta’, que invita a todos los niveles. público desempeña un papel activo en el mantenimiento de la seguridad y el orden en la zona de DKI Yakarta.

«Amigos de los comerciantes que tienen teléfonos móviles, si ven un incidente o un delito, por favor regístrenlo y repórtennos», dijo Asep en Silang Monas Selatan, Gambir, en el centro de Yakarta, el jueves 9 de octubre de 2025.

La lástima del Instituto Metro Jaira.

Según Asep, el comercio ambulante de café es una de las profesiones más cercanas al pulso de la vida urbana. Todos los días van de callejón en callejón, de acera en acera. Por lo tanto, pueden ser testigos tempranos si hay algún delito en la zona.

«Estos comerciantes de café son extraordinarios, interactúan directamente con la comunidad todos los días. Así que si hay algo sospechoso, nos pueden ayudar», dijo.

No sólo eso, Asep también enfatizó que cualquier comerciante que ayude activamente a la policía recibirá una recompensa.

«Agradeceremos a quienes se atrevan a denunciar o ayudar a los agentes en el terreno», dijo.

En aquella ocasión, Asep enfatizó la importancia de construir unión entre la policía y la comunidad. Quiere eliminar la barrera entre las autoridades y el pueblo.

«Espero que las damas y caballeros aquí presentes se ayuden mutuamente en nuestras tareas. Todos somos iguales, no hay diferencia», afirmó Asep.

Como se informó anteriormente, el subjefe de policía de Metro Jaya, general de brigada Dekananto Eko Purwono, enfatizó que la comunidad de mototaxis en línea (ojol) es ahora un socio estratégico de la policía en el mantenimiento de la seguridad y el orden público (kamtibmas).

Según él, el puesto policial no sólo pertenece a las autoridades, sino que también es un hogar para la gente. Por esta razón, su partido abrió espacio para que los mototaxis utilizaran el puesto de policía como puesto conjunto.

«El puesto de policía es un hogar para la gente. Queremos que los amigos de Ojol hagan de este lugar un puesto», dijo Dekananto, el viernes 26 de septiembre de 2025.