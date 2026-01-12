El jefe de la ONU, Guterres, pide a Irán que muestre moderación ante la escalada de protestas mortales







Naciones Unidas El secretario general Antonio Guterres instó el lunes (hora local) a las autoridades iraníes a «ejercer la máxima moderación» en medio de los disturbios en el país, subrayando que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica «deben ser plenamente respetados» y «protegidos».

Los comentarios del jefe de la ONU se producen en medio de protestas en Irán que mataron al menos a 420 manifestantes durante manifestaciones antigubernamentales en los últimos 15 días, incluidos ocho niños, según Activistas de Derechos Humanos en Irán (HRA), informó CNN. En una publicación en X, el Secretario General de la ONU enfatizó la necesidad de abstenerse del «uso innecesario o desproporcionado de la fuerza» al manejar manifestaciones públicas.

«Conmocionado por los informes de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte del autoridades iraníes contra manifestantes que resultaron en muertes y lesiones en los últimos días. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica deben ser plenamente respetados y protegidos. Insto a las autoridades iraníes a ejercer la máxima moderación y abstenerse del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza», dijo Guterres en su publicación.

Conmocionado por los informes de violencia y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades iraníes contra manifestantes que resultaron en muertes y lesiones en los últimos días. Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica deben ser plenamente respetados y protegidos. Insto al iraní… -António Guterres (@antonioguterres) 11 de enero de 2026

«También insto a tomar medidas que permitan el acceso a la información en el país, incluido el restablecimiento de las comunicaciones», dijo el Secretario General de la ONU.

Mientras tanto, el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que están «siguiendo de cerca» la situación que se desarrolla en Irán, mientras las protestas que exigen libertad continúan extendiéndose por todo el país.

Netanyahu expresó su firme apoyo a la lucha del pueblo iraní contra lo que describió como «tiranía».

En una publicación en X, Netanyahu escribió: «Israel está siguiendo de cerca los acontecimientos que se desarrollan en Irán. Las protestas por la libertad se han extendido por todo el país. El pueblo de Israel y el mundo entero están asombrados por la inmensa valentía de los ciudadanos de Irán».

El protestas Comenzaron el 28 de diciembre como manifestaciones contra la creciente inflación y las dificultades económicas, pero pronto escalaron hasta convertirse en tensos disturbios en todo el país, marcados por violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones se han extendido por varias ciudades y las autoridades han respondido mediante arrestos, represión y el uso de la fuerza. Los grupos de derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación por la magnitud de las víctimas y el trato dado a los manifestantes.

Las autoridades iraníes han culpado de los disturbios a los «alborotadores» y a la interferencia extranjera, al tiempo que mantienen que se abordarán las quejas económicas legítimas.

En medio de los disturbios, funcionarios estadounidenses le dijeron a CNN que Presidente Trump está sopesando varias opciones militares en Irán tras las mortales protestas, después de advertir a Teherán contra el uso de fuerza letal contra los manifestantes.

El fiscal general iraní, Mohammad Movahedi Azad, dijo que las acciones legales contra los manifestantes serían estrictas. Según la agencia de noticias Tasnim, dijo que el proceso se llevaría a cabo «sin indulgencia, piedad ni apaciguamiento». «Los cargos contra todos los alborotadores son los mismos», afirmó.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.









Fuente