El jefe de la NFL defiende el Super Bowl de Bad Bunny y no reconsiderará el espectáculo de medio tiempo

NFL El comisionado Roger Goodell está a la espera mal conejito como el del próximo año Supertazón Artista del espectáculo de medio tiempo en medio Continua reacción de MAGA sobre la decisión. Apple Music y la NFL anunciado el 28 de septiembre que Bad Bunny encabezaría el Super Bowl de 2026, lo que llevó a varias figuras conservadoras a arremeter contra la elección dado que la superestrella de la música canta principalmente en español.

«Está cuidadosamente pensado», dijo Goodell mientras defendía a Bad Bunny (vía AP). «No estoy seguro de haber seleccionado a un artista del que no hayamos tenido reacciones adversas o críticas. Es bastante difícil de lograr cuando tienes literalmente cientos de millones de personas mirando… Estamos seguros de que será un gran espectáculo. Él entiende la plataforma en la que se encuentra y creo que será un momento emocionante y de unión».

Goodell añadió sobre Bad Bunny: «Es uno de los artistas más importantes y populares del mundo. Eso es lo que intentamos lograr. Es un escenario importante para nosotros. Es un elemento importante para el valor del entretenimiento».

Donald Trump dijo durante una entrevista de NewsMax a principios de este mes que era “absolutamente ridículo” que Bad Bunny actuara en el Super Bowl a pesar de que no había oído hablar del cantante.

«No sé quién es… No sé por qué lo están haciendo. Es una locura», dijo Trump en ese momento. «Y luego le echan la culpa a algún promotor que contrataron para ofrecer entretenimiento. Creo que es absolutamente ridículo».

El exjefe de campaña de Trump, Corey Lewandowski, fue una de las primeras personas condenar públicamente la selección de Bad Bunny, llegando incluso a amenazar con que agentes de ICE estarían presentes en el Super Bowl el próximo año. Advirtió: «No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio seguro a las personas que se encuentran ilegalmente en este país. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los pondremos en un centro de detención y los deportaremos. Sepan que es una situación muy real bajo esta administración, que es contraria a cómo solía ser».

El anuncio de Bad Bunny en el Super Bowl fue notable ya que el juego de campeonato de la NFL es ahora su única aparición en un concierto en Estados Unidos programado para 2026. La gira mundial Debí Tirar Más Fotos del cantante, que está programada para realizarse de diciembre a julio de 2026, no se detendrá deliberadamente en Estados Unidos. Bad Bunny dijo revista de identificación el mes pasado que su miedo a las redadas de ICE fue parte de la razón por la que se saltó la gira en los EE. UU.

Las ideas de Lewandowski fueron compartidas más tarde por la jefa de la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dijo en el El podcast de Benny Johnson que ICE estará “por todos lados”, refiriéndose al Super Bowl de 2026, y tiene toda la intención de “hacer cumplir la ley” en el Super Bowl.

En los últimos días diversas publicaciones han informado sobre una petición viral en Internet que exige que la NFL reemplace a Bad Bunny con el ícono de la música country George Strait. Turning Point USA, la organización de derecha fundada por el fallecido Charlie Kirk, ha también anunció planes organizar su propio espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en protesta por Bad Bunny.

Muchos músicos, mientras tanto, han salido en defensa de Bad Bunny. Shakira, quien actuó con Bad Bunny durante su propio espectáculo de medio tiempo del Super Bowl con Jennifer López, defendió que Bad Bunny tuviera la oportunidad de encabezar los titulares al decirle contando variedad: «Estoy muy orgulloso de que Bad Bunny, que representa no sólo la cultura latina sino también lo importante que se ha vuelto la música en español a escala global y lo universal que se ha vuelto, se presente en el escenario más grande del mundo. Es el momento perfecto para una actuación como esta. No puedo esperar a verla».

El Super Bowl de 2026 está programado para el domingo 8 de febrero.