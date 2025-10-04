El jefe de la IAF dice cuatro a cinco aviones paquistaníes destruidos en el suelo en Ops Sindoor







El jefe del jefe de aire de la Fuerza Aérea de la India (IAF), el mariscal de aire Amar Preet Singh, dijo el viernes que cuatro o cinco aviones de combate paquistaníes, muy probablemente F-16, fueron destruidos en el suelo durante los ataques aéreos realizados como parte de Operación Sindoor.

Singh dijo que la IAF se dirigió a varias bases aéreas paquistaníes, radares dañinos, centros de comando, pistas, hangares y un sistema de misiles de superficie a aire. Dijo que un avión de clase C-130 y posiblemente un avión de vigilancia de alto valor también fueron golpeados durante la operación.

Dirigirse a la conferencia de prensa en el capital nacionalEl jefe de aire principal de la IAF dijo: «En lo que respecta a las pérdidas de Pakistán, hemos alcanzado una gran cantidad de sus aeródromos y alcanzamos una gran cantidad de instalaciones». Además, dijo que durante la operación, los avanzados misiles (SAM) de largo alcance de la IAF evitaban que Pakistán operara incluso dentro de su propio territorio hasta cierto rango.

