El jefe de la franquicia ‘Assassin’s Creed’ abandona Ubisoft

El director de la popular franquicia de videojuegos «Assassin’s Creed» de Ubisoft, Marc-Alexis Côté, abandonó el gigante francés de los juegos en medio del lanzamiento de su nueva filial. Estudios Vantage.

«Tras la reestructuración organizativa anunciada en marzo de 2025, Marc-Alexis Côté ha optado por seguir un nuevo camino fuera de Ubisoft», dijo Ubisoft en un comunicado el martes. «Aunque nos entristece verlo partir, confiamos en que nuestros talentosos equipos continuarán con la sólida base que él ayudó a construir. Estamos profundamente agradecidos por el impacto que Marc-Alexis ha tenido a lo largo de los años, particularmente al dar forma a la marca Assassin’s Creed en lo que es hoy. Su liderazgo, creatividad y dedicación han dejado una huella duradera en nuestros equipos y jugadores. Le agradecemos sinceramente por sus muchas contribuciones y le deseamos éxito continuo en todo su futuro. esfuerzos”.

Más por venir…