El jefe de HBO, Casey Bloys, habla sobre la venta de Warner Bros. y la cronología de ‘Harry Potter’

HBO y HBO máximo jefe Casey Bloys mostró la próxima gama de la marca durante un evento de vista previa para la prensa en la sede de la compañía en Hudson Yards en Nueva York el jueves. El evento se celebró el mismo día que Warner Bros. Discovery, la empresa matriz de HBO, iba a recibir ofertas para una posible venta de sus activos.

Después de hacer una broma inicial sobre anunciar quién compraría WBD, Bloys volvió al tema más tarde con un definitivo «no, no lo haré», cuando se le preguntó si estaba preocupado por su propio trabajo o la marca HBO.

«Y les diré algo que le dije al equipo», continuó Bloys. «Tuve una reunión pública hace un par de semanas y dije, lo único que puedes hacer en este proceso, y lo mejor que puedes hacer, es simplemente concentrarte en tu trabajo, que es nuestro trabajo, que es hacer la programación más impactante en cualquier género. Todo lo que realmente puedes pensar, todo eso teórico, es una especie de desperdicio de energía, porque no sé qué va a pasar, tú no, tal vez sabes lo que va a pasar, pero nosotros no sabemos qué va a pasar. Así que no paso mucho tiempo intentando resolverlo. E incluso cuando lo descubrimos, el proceso tarda un año, o un año y medio, en cerrarse, por lo que no es algo en lo que realmente tengamos que pensar. Ahora bien, estoy orgulloso de nuestro historial, pero hay que entrar en este proceso. una mente abierta y mucho de eso está fuera de nuestras manos”.

Durante la presentación, Bloys mostró imágenes de varias series próximas, pero todavía no hay nada de la serie de televisión “Harry Potter” de HBO (aunque se han publicado algunas imágenes). Bloys confirmó que los escritores del programa basado en la serie de novelas más vendidas de JK Rowling están trabajando actualmente en los guiones de la segunda temporada, ya que la primera temporada se está filmando en el Reino Unido.

«Todavía están filmando la temporada 1, obviamente. Están escribiendo la temporada 2. Así que el plan es intentar conseguirlo; no sé si será como dejar de filmar la temporada 1 el viernes y comenzar la temporada 2 el lunes. Habrá una pausa allí», dice Bloys. «Pero vamos a hacer todo lo posible para no tener una brecha enorme, para los niños, obviamente, pero también para los espectadores. Estamos tratando de no tener brechas enormes. Es un gran espectáculo. Muchos efectos especiales, obviamente, una operación masiva. Pero vamos a hacer lo que podamos, para las edades de los niños, pero también para los espectadores».

Mientras mostraba las series de HBO y HBO Max en la programación, Bloys dio su definición más concisa de una serie original de HBO Max hasta el momento, admitiendo: «Hasta hace poco, un original de Max puede haber sido un poco confuso para ti. Probablemente me preguntaste al respecto. Un poco confuso para ti, un poco confuso para mí. Pero ahora puedo decir que los originales de Max tienen un propósito muy específico».

La respuesta corta: más programas como el ganador del Emmy “The Pitt”.

«Nos estamos inclinando hacia series más rentables pero elevadas y de alta calidad, con una mayor cantidad de episodios que pueden regresar cada año», continuó Bloys. «Estos originales están diseñados para atraer audiencias adyacentes a los fanáticos típicos de HBO, al mismo tiempo que alimentan nuestra estrategia de ofrecer 52 semanas de nueva programación al año. ‘The Pitt’, por supuesto, fue nuestra primera oportunidad, y realmente atrapamos un rayo en una botella. El público aceptó 15 semanas de visualización habitual. Siguieron cinco premios Emmy, incluida una destacada serie dramática, y pudimos darle un giro a la segunda temporada rápidamente, regresando ya en enero. Estamos en la etapa piloto de dos más: ‘American Blue’, que es un drama policial de Jeremy Carver y el drama familiar ‘Cómo sobrevivir sin mí’, del creador Greg Berlanti”.