El jefe de distrito de Karawang presuntamente defraudó a los residentes por miles de millones de rupias

Karawang, VIVA – Docenas de residentes en Karawang Regency, Java Occidental, son sospechosos de ser víctimas de fraude bajo el pretexto de una transacción de compra de una casa por parte de alguien. jefe de subdistrito con las iniciales CT. Este caso surgió después de que varios residentes admitieran que habían depositado dinero para comprar casas, pero los proyectos prometidos nunca se realizaron.

Del total de 32 víctimas, dos mujeres acudieron a la Oficina del Regente de Karawang para denunciar directamente el presunto fraude. Las dos víctimas llegaron con los documentos completos, incluida una copia del comprobante de pago que habían presentado previamente a CT, el jefe del subdistrito del distrito de Pangkalan.

Este caso comenzó cuando a los residentes se les ofreció ordenar viviendas en el área de Karawang. Se les prometió un proceso rápido y una construcción que comenzaría de inmediato. Sin embargo, una vez realizado el pago, el proyecto de vivienda nunca fue visto.

Regente de Karawang Aep Syaepuloh Foto : Agung Prasetio/tvOne/Karawang

Una de las víctimas, Nadila, admitió que sufrió pérdidas de decenas de millones de rupias. Dijo que la promesa de CT era tan convincente que finalmente mucha gente se interesó.

«Al principio lo creímos porque quien lo ofreció era el jefe del subdistrito. Pero después de que se depositó el dinero no hubo ningún desarrollo», dijo Nadila, una de las víctimas.

Otras víctimas también dijeron lo mismo. Se sienten tranquilos por diversos motivos cada vez que preguntan por el progreso del proyecto.

En total, los fondos que los residentes han depositado en CT alcanzan los 1.231.000.000 de IDR.

En respuesta a este informe, el regente de Karawang, Aep Syaepuloh, enfatizó que su partido no permanecerá en silencio. Confirmó que dará seguimiento a los informes de los residentes y realizará inspecciones al jefe del subdistrito en cuestión.

«Resolveremos este caso según las reglas. Si se demuestra que se ha producido un fraude, garantizo que habrá sanciones estrictas para el jefe del subdistrito de CT», subrayó Aep Syaepuloh, regente de Karawang, el viernes (14/11/2025). (Reporte de Agung Prasetio, tvOne, Karawang)