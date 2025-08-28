





En medio de las tensiones globales en curso, la Ministro de Defensa Israel Katz ha señalado la actividad militar israelí en Siria el jueves. Tras los informes de huelgas cerca de Damasco y en el sur del país, el ministro israelí ha indicado algunas actividades sospechosas.

El ministro de Defensa israelí, Katz, mientras escribía en X dijo que «nuestras fuerzas están operando en todas las zonas de combate día y noche para la seguridad de Israel», según lo citado por la agencia de noticias ANI. A pesar de su declaración sobre X, Katz the FDF no ha confirmado públicamente las operaciones.

Los medios de comunicación sirios informaron que las tropas terrestres israelí allanaron un sitio que había sido bombardeado el martes y el miércoles, permaneciendo en el lugar durante más de dos horas. Anteriormente, los drones se dirigieron a una unidad del ejército cerca de Al-Kiswah, a ocho millas al sur de Damasco, matando a seis soldados.

Después de la situación, Siria El Ministerio de Relaciones Exteriores luego emitió un comunicado diciendo que ocho personas han sido asesinadas. Además, la televisión estatal informó ataques aéreos adicionales en el sitio el miércoles. Sana también citó una huelga separada en Tranja, provincia de Quneitra, que mató a una persona.

Katz enfatizó el papel defensivo continuo de las FDI a lo largo de la frontera norte de Israel. Continuó diciendo que «las tropas permanecerán en el Monte Hermón y en la zona de seguridad para proteger a las comunidades del Golán y la Galilea de las amenazas que emanan del lado sirio, como la lección central de los eventos del 7 de octubre», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Agregó que Israel mantendrá sus esfuerzos de protección para las comunidades drusas sirias. «También continuaremos protegiendo el druse en Siria», según la agencia de noticias ANI.

Aproximadamente 40,000 Druze viven en las provincias sirias del sur de Quneitra, Da`ara y Sweida, que están bajo israelí protección. Netanyahu ha abogado por la desmilitarización del sur de Siria.

Cuando el régimen de Bashar Assad se desintegró en diciembre, Israel desplegó fuerzas dentro de la zona de amortiguación de 235 kilómetros cuadrados para evitar que los rebeldes sirios se acercaran a la frontera. Israel considera que el acuerdo de alto el fuego de 1974 es nulo y nulo hasta que se restablezca la ley y el orden de Siria.

Anteriormente, el ministro de Defensa de Israel advirtió el viernes que la ciudad de Gaza podría ser destruida a menos que Hamas acepte los términos de Israel, mientras el país se prepara para una ofensiva ampliada en el área.

Un día después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que autorizaría a los militares a montar una operación importante para tomar la ciudad de Gaza, el Ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que la ciudad más grande del enclave podría «convertirse en Rafah y Beit Hanoun», áreas reducidas a escombros antes de la guerra.

(Con entradas de ANI)





