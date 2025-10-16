El jefe de Danantara habla sobre la reorganización de los principales líderes de Garuda Indonesia, hay oficiales retirados del TNI y expatriados

Jacarta – Agencia de Gestión de Inversiones en Energía Anagata Nusantara (Danantara) habló sobre los cambios en las filas de los altos funcionarios de las aerolíneas estatales Indonesia. La reorganización se llevó a cabo ayer en el marco de la junta general extraordinaria de accionistas (EGMS).

Director ejecutivo Danantara Indonesia Rosan Perkasa Roeslani anunció el cambio de filas directores PT Garuda Indonesia tiene como objetivo fortalecer los esfuerzos de reestructuración de la empresa.

«(Con esto) demostramos que no somos reacios a hacer que Garuda sea saludable», dijo después de asistir a la gran cena final de la Conferencia Global de CEO de Forbes en Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025 por la noche.

Se sabe que Garuda Indonesia EGMS aprobó el nombramiento de Glenny H Kairupan, un oficial retirado del TNI que anteriormente se desempeñó como Comisionado de Garuda Indonesia, como nuevo Director Presidente de Garuda Indonesia.

Aviones de Garuda Indonesia en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten.

Otros cambios incluyen el nombramiento de Thomas Sugiarto Oentoro como subdirector principal, Balagopal Kunduvara como director de finanzas y gestión de riesgos, Neil Raymond Mills como director de transformación y Frans Dicky Tamara como comisionado.

Dijo que el cambio de directores es una continuación de los esfuerzos de fortalecimiento que se habían realizado anteriormente. Uno de ellos es capital adicional por valor de 405 millones de dólares (6,71 billones de rupias, tipo de cambio = 16.580 rupias).

Danantara dijo que en el futuro planea fortalecer nuevamente el capital de Garuda Indonesia, siempre que los planes de trabajo de la compañía puedan funcionar y ejecutarse bien.

Sin embargo, admitió que el capital adicional todavía no era suficiente para que la empresa fuera sana, por lo que ahora se han contratado dos profesionales extranjeros en un esfuerzo por fortalecer la gestión de la empresa.

«Garuda ha intentado muchas veces estar sano en el pasado, ha inyectado (inyecciones adicionales) de capital, pero no ha logrado los máximos resultados. Así que ahora no queremos hacerlo a medias porque lo más importante es que en términos de gestión tenga buenos objetivos y planes», dijo.

Los dos expatriados son Neil Raymond Mills, que ha sido un alto ejecutivo en Air Italy, Green Africa Airways y Scandinavian Airlines, así como Balagopal Kunduvara, que tiene experiencia trabajando en Singapore Airlines.

Presidente Director de PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Glenny Kairupan

«De hecho, incluimos a los expatriados como refuerzo desde el punto de vista de la gestión», afirma Rosan Perkasa Roeslani.

Explicó que la decisión se tomó luego de evaluar el desempeño de la empresa durante el año pasado, en colaboración con asesores especiales del sector de la aviación.