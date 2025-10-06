El jefe de c-span, Sam Feist, salta al ‘alto el fuego’ después de ‘Crossfire’

Anteriormente en su carrera, Feist de Sam Dirigió un programa de noticias llamado «Crossfire» que intentó capturar la audiencia al tener liberales y conservadores que se enfrentan entre sí. Ahora espera lograr resultados similares con un programa similar que elimine los argumentos y las disputas.

La nueva oferta se llama «Alto el fuego«Y debutará el viernes en C-spanLa red de cable de asuntos públicos que durante casi medio siglo ha proporcionado a los espectadores una presencia de volar en la pared en las principales audiencias del Congreso y otras importantes discusiones políticas cruciales para el gobierno de los Estados Unidos. En una época en la que las únicas cosas que realmente atraen a una audiencia de noticias significativas parecen ser son los conflictos en el aire y las peroratas partidistas, Feist, quien fue nombrado CEO de la organización el año pasadocree que se encuentran nuevos negocios en la programación que evita tales cosas.

«Claramente, nuestra política nos ha dividido, y nos hemos ordenado en estas cámaras de eco de los medios, en muchos sentidos, a Red News y Blue News. Creo que es terrible para el país, dice Feist durante una entrevista reciente.» C-Span está desafiando eso, en cierta medida «.

El «alto el fuego», cada semana, contará con republicanos y demócratas que intentan encontrar un terreno común, no necesariamente subir sus espaldas sobre la colina sobre la que desean morir. El espectáculo es organizado por Dasha Burns de Politico, un moderador más joven de lo que muchos espectadores podrían esperar, y en su primera semana traerá al ex vicepresidente estadounidense Mike Pence y al ex alcalde de Chicago y jefe de gabinete de la Casa Blanca Rahm Emmanuel. En una conversación separada, Sean Spicer, ex secretario de prensa de la Casa Blanca bajo el presidente Trump, se mantendrá con Faiz Shakir, asesor principal del senador Bernie Sanders.

La idea del «alto el fuego» ha sido sacudida en torno a la cabeza de Feist, dice el ejecutivo, ya que estaba trabajando en el «Crossfire» de CNN, una institución de cable-News que tenía conservadores como Tucker Carlson, Bob Novak y Pat Buchanan contra liberales como Bill Press, Michael Kinsley y Tom Braden. «Lo que no hizo fue buscar un terreno o compromiso común y mostrar a Estados Unidos que los republicanos y los demócratas pueden ser amigos y llevarse bien», dice Feist. Él acredita a Kinsley, quien abordó el concepto con Feist mientras se alejaba del espectáculo, con la noción original de ayudar a diferentes lados a encontrar un camino mutuo a través de

Los ejecutivos de C-SPAN creen que hay demanda de dicho contenido. Un estudio de la audiencia C-SPAN por parte de Magid, el consultor del sector mediático de larga data, encontró que el 27% de su audiencia era liberal, mientras que el 28% era conservador, con un 41% de identificación como moderado. Con la observación de la izquierda y la derecha en igual medida, dice Feist, «eso nos da una oportunidad realmente única de hablar con republicanos y demócratas al mismo tiempo de una manera que no está sucediendo en ningún otro lugar».

Otros lo han intentado, y continúan haciéndolo. CNN ejecuta un programa de las 10 pm llamado «Noche de noticias» que tiene panelistas de diferentes orígenes políticos evaluados en las noticias del día. «Los estadounidenses con diferentes perspectivas no están hablando entre ellos, pero aquí lo hacen», se les dice a los espectadores cuando viene el espectáculo cada noche. La discusión generalmente termina siendo más «fuego cruzado» que «Crossfire». Fox Corp. se asigna a los inversores que su canal Fox News llega a más liberales e independientes que cualquiera de sus competidores.

C-SPAN, sin embargo, tiene un nuevo impulso para esforzarse más. La red recientemente llegó a las nuevas ofertas de transporte de transmisión con la televisión de YouTube de Google y el servicio de televisión en vivo de Disney a través de Hulu. Los PACT podrían ser un salvavidas para C-SPAN, que durante décadas ha subsistido en las tarifas que recolecta de varios operadores de cable y satélite a cambio de llevar el servicio. Con más personas cortando sus suscripciones de TV lineal a favor de la transmisión, C-SPAN una vez se recibió en 100 millones de hogares, según una persona familiarizada con el asunto. En 2025, ese número es de menos de 50 millones, mientras que su tarifa mensual por suscriptor ha aumentado solo ligeramente durante las décadas, dice esta persona, a 7.25 centavos desde 6.25. Durante un año, los transportistas ejecutan tres canales diferentes de C-SPAN durante unos 87 centavos por año. La compañía no acepta fondos del gobierno y no ejecuta publicidad en la televisión, solo un poco en su sitio web y que acompaña a algunos de los clips que pone a disposición en YouTube.

C-SPAN en los últimos meses hizo un esfuerzo concertado para obtener el transporte de Disney y Google, dice Feist. «Fue una prioridad temprana para mí», dice, y no solo por los ingresos. «Teníamos que ser vistos en todas estas casas que solían tenernos, pero no ahora», y muchos de esos clientes se habían mudado a YouTube TV o Hulu + Live, dice.

Pedir dinero a las compañías de medios a cambio de llevar a las reuniones de gobierno esbeltos en un momento de tumulto en el sector no es una tarea fácil. Pero C-SPAN señaló a los streamers de que sus servicios de suscripción se beneficiarían de llevar a cabo una programación en vivo y periodísticas, lo que ayudaría a mantener al público en sus plataformas. El hecho de que el ciclo de noticias sea interminable durante el segundo mandato del presidente Trump no duele. Y los ejecutivos también señalaron a sus nuevos socios potenciales de que su apoyo se notaría en los pasillos del Senado y la Cámara de los Estados Unidos, al igual que el respaldo de compañías como Comcast, Charter y Tradited Cable y Satellite Companies había sido durante años. De hecho, las contribuciones de Disney y Google se notarán en un nuevo esfuerzo de C-SPAN para celebrar los próximos 250th Cumpleaños de los Estados Unidos.

Mientras tanto, C-SPAN ha aceptado nuevas técnicas. La red ha introducido nuevos gráficos e incluso recientemente presentó un «reloj de cuenta regresiva» al comienzo del cierre actual del gobierno, algo que la compañía, no conocida por la promoción llamativa, podría no haber hecho bajo los gerentes anteriores.

Disney no respondió a una consulta en busca de comentarios, mientras que Google se negó a poner a los ejecutivos disponibles para hacer comentarios.

Pero al menos un legislador aprecia los nuevos arreglos. «C-SPAN ha conectado al Congreso con el pueblo estadounidense durante décadas: brindar al público la oportunidad de ver a su gobierno en el trabajo en el Senado y la Cámara de Representantes y en las reuniones de comité. El acceso a esta cobertura en vivo en todas las plataformas, incluido los servicios de transmisión, es esencial para mantener informados y participando en nuestra democracia del senador Amy Klobuchar en una declaración proporcionada a través del correo electrónico. Ella y el senador Chuck Grassley a principios de este año lideraron un esfuerzo para aprobar una resolución instando a los proveedores de televisión a llevar las redes de C-SPAN. «Me alegra que YouTube y Hulu acordaron proporcionar este servicio de información vital a sus clientes, y sigo instando a todas las plataformas a hacer lo mismo», agrega.

Liderar una salida de cable independiente en la era de la transmisión puede parecer un trabajo ingrato, pero Feist se ha hecho conocido durante décadas por una actitud de «lata», según personas que lo conocen. Durante su tiempo en CNN, se levantó de trabajar como productor independiente para ejecutar la cobertura de Washington de la red y participó en programas de firma que incluyen «la sala de situación» y «Estado de la Unión». Según un ex colega, su conocimiento de la forma en que Washington y cómo llegar a los periodistas estaba bien establecido, al igual que su entusiasmo por hacer las cosas.

Tiene otros planes. A Feist le gustaría hacer más con «Washington Journal», el programa S Signature C-SPAN que recibe llamadas de los espectadores de todos los orígenes políticos. Feist recuerda cuando Larry King podría interactuar con las personas que llaman en CNN, y señala que «en la televisión, ya no hacemos eso». También señala la cobertura de los libros y autores de C-S-SPAN, con un nuevo programa, «America’s Book Club», que será organizado por David Rubenstein, el filántropo y ex presidente del Centro Kennedy, que hablará con autores, incluidos John Grisham, Walter Isaacson y Stacy Schiff, no necesariamente sobre un nuevo libro, sino sobre sus cuerpos de trabajo más grandes y cuestiones más grandes.

Y aunque la inclinación académica de C-Span ha sido ridiculizada durante años en «Saturday Night Live» y otros espectáculos, Feist parece creer que no hay nada de malo en apoyarse en las cosas que hacen que la compañía sea diferente. «No editamos estos eventos. No ofrecemos comentarios sobre estos eventos», dice sobre la cobertura de la red. «Nuestra misión es publicarlo y dejar que los votantes decidan por sí mismos quién tiene razón y quién está equivocado, quién tiene la mejor discusión y quién no». Un mayor porcentaje de audiencias de transmisión podría tener la oportunidad de determinar si el caso de C-Span para sí mismo vale más consideración.