El jefe de BNN Komjen Suyudi anima a la gente a no tener miedo de la rehabilitación de drogas, aquí está la razón

Jacarta – Esfuerzos del gobierno para reducir el número de abusos narcóticos que ahora hace cada vez más hincapié en un enfoque humanitario. Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) bajo la dirección del director de BNN Komjen Suyudi Ario Seto Continuar alentando a las personas a no tener miedo de denunciar y participar en programas de rehabilitación.

Lea también: Prueba masiva de orina en BNN, Komjen Suyudi: La guerra contra las drogas comienza contigo mismo



«La rehabilitación no es un castigo, sino un camino hacia la curación. El Estado no está aquí para juzgar, sino para ayudar», subrayó a los periodistas el comisario general Suyudi Ario Seto, el lunes 13 de octubre de 2025.

La declaración de Suyudi Ario Seto es un recordatorio importante en medio de una creciente conciencia pública de que los narcóticos no son sólo perpetradores de delitos, sino víctimas que necesitan ayuda médica y social.

Lea también: ¡Los padres deben leer! BNN revela características de niños afectados por drogas, olor corporal y cabello despeinado



El exjefe de policía de Banten enfatizó que todo narcotraficante tiene derecho a recibir rehabilitación, de conformidad con el mandato del artículo 54 de la Ley Número 35 de 2009 sobre Estupefacientes.

Este programa es una forma de protección estatal a sus ciudadanos para que puedan recuperarse y volver a su papel en la sociedad.

Lea también: La sorprendente respuesta de Komjen Suyudi a la cuestión de convertirse en jefe de la Policía Nacional



Según Komjen Suyudi, ahora es necesario cambiar el viejo paradigma que supone que los adictos deben ser condenados a penas penales.

«Queremos que la gente sea consciente de que presentarse para rehabilitación no significa que serán encarcelados. De hecho, es un paso valiente para salvarse a sí mismos, a sus familias y a su futuro», afirmó.

En este nuevo enfoque, BNN sitúa los aspectos humanitarios y la restauración de la dignidad humana como principal prioridad. La rehabilitación se lleva a cabo médica y socialmente para garantizar que el abusador realmente se recupere, tanto física como psicológicamente.