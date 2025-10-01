El jefe de BGN se disculpa por la persecución de los periodistas en SPPG East Yakarta

Yakarta, Viva – El jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana abrió la voz sobre la persecución que supuestamente fue experimentada por dos reportero Cuando a cargo de cubrir envenenamiento Programa de alimentación nutritiva gratuita (Mbg) en East Yakarta.

Afirmó no haber recibido confirmación sobre el incidente. Kendari así, se disculpó por la actitud de los oficiales Sppg quien persigue a los reporteros.

«No he podido confirmarlo, pero nos disculpamos si nuestros oficiales lo hacen», dijo Dadan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Anteriormente, un caso de presunta persecución de dos periodistas mientras cubría el tema del envenenamiento masivo de alimentos nutritivos (MBG) en el este de Yakarta finalmente encontró un punto pacífico. La Gedong 02 Pasar ReBo Pasar Nutrition Fulfillment Services Services (SPPG) enfatizó que el incidente fue solo un malentendido debido a la dirección incorrecta de la cobertura.

El jefe del Gedong 02 SPPG, que también es el Coordinador del Distrito (Kapokcam), Muhammad Ichsan, dijo que no estaba en el lugar cuando ocurrió el incidente. Admitió que en ese momento estaba acompañando las actividades de los estudiantes de SDN 01 Gedong en la cocina vecina, a saber, Sppg Gedong 01.

«El Partido de Seguridad Gedong 02 solo dirige SOPS todos los extranjeros no pueden cubrir sin permiso de Kasppg», dijo Ichsan en su declaración en Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Mientras tanto, dos periodistas a saber, Munir de Wartakota y Kiki de MNC, afirmaron haber experimentado violencia cuando querían cubrir la supuesta envenenamiento de MBG en SDN 01 Gedong, East Yakarta, martes 30 de septiembre de 2025.

Munir dijo que él y Kiki inicialmente rastrearon la ubicación del SPPG, que supuestamente era un proveedor de MBG. Refiriéndose a Google Maps, llegaron a SPPG Gedong 02.

«Yo y Kiki MNC fuimos al SPPG que proporcionó MBG, lo que se sospechaba de que había estudiantes de SDN 01 Gedong East Yakarta. 19 personas envenenadas. Cuando llegué, el padre del guardia (viejo) me dijo que entrara, pensé que era una lavadora Ompreng», dijo Munir según lo citado por Tvone.

Sin embargo, cuando querían encontrarse con el jefe de SPPG, se les pidió a los dos que se fueran. Se habían producido argumentos, incluso cuando Munir grabó un video, la situación se estaba calentando.

«Luego, uno de los empleados de SPPG, expliqué que no era allí el proveedor de MBG lo que causó a los estudiantes de envenenamiento, sino al lado de la carretera cerca del agua azul. Cuando me explicaron, quería ir a SPPG Gedong 1, pero de repente el padre que ya había empacado las manos quería golpearme, de repente yo y Kiki», dijo.

Afortunadamente, el incidente fue interrumpido de inmediato por otros empleados de SPPG que arrestaron a los guardias para no continuar la acción. Aunque no causó lesiones graves, este incidente se había convertido en una preocupación pública relacionada con la transparencia de la gestión del programa MBG en las escuelas.

Ilustración de la persecución de las mujeres – Fotos especiales del doctor Foto : Viva.co.id/muhammad Faidurrahman (South Kalimantan)

La policía del sector de Rebo de Pasar facilitó la mediación entre periodistas y gerentes de SPPG. Ambas partes finalmente acordaron hacer la paz y perdonarse mutuamente.