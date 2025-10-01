El jefe de BGN quiere informar a Prabowo sobre la palabra propuesta ‘gratis’ en el programa MBG para eliminar

Yakarta, Viva – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana informará al presidente Prabowo Subianto sobre la palabra propuesta ‘gratuita’ eliminada en el programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg).

«Para el programa que es libre de ser eliminado, transmitiremos más tarde», dijo Dadan en una reunión con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, en el Edificio del Parlamento, Senayan, Yakarta el miércoles 1 de octubre de 2025.

Dadan solicitó que todas las partes fueran pacientes esperando la decisión del presidente Prabowo con respecto a la propuesta.

«Ya sea más tarde, el presidente está de acuerdo o no para que pueda haber más educación», concluyó.



Anteriormente informó, el miembro de la Comisión IX de DPR, Irma Suryani, sugirió que el gobierno cambie el nombre del Programa de alimentación nutritiva libre (MBG) para comer nutritivamente, sin la palabra «libre».

«Esta alimentación nutricional gratuita debe eliminarse ‘gratuita’, simplemente comer nutritivo, no es necesario usarla gratis debido a su connotación negativa», dijo Irma en una reunión de trabajo de la Comisión IX de la Cámara de Representantes junto con varios socios, incluida la Agencia Nacional de Nutrición en el Complejo del Parlamento, Jakarta, el miércoles.

Según él, el cambio de nombre también fue una medida de afirmación a todos los elementos de la nación indonesia de que el programa de alimentación nutricional era una noble intención del presidente Prabowo Subianto para aumentar la inteligencia de los niños de la nación en el futuro.

«Debido a la intención del Presidente, la intención del gobierno de dar esto a los hijos de esta nación es una muy buena intención, muy noble para los niños de esta nación en el futuro tienen un coeficiente intelectual que es mucho más alto de lo que es ahora», dijo.

Además, Irma también le pidió a BGN que realmente educara a toda la comunidad que los programas de alimentación nutritivos gratuitos están destinados básicamente a mejorar la nutrición de los niños de la nación.

«Este es el programa del Presidente, el programa principal para educar a los niños de la nación. Nunca piense, en la mente del SPPG, en la mente de las personas que esto es gratuito, pero alimentos nutritivos. Hay quienes siempre hablan de la comida solo. Esto también debe transmitirse a los niños para que sepan qué, qué función», explicó.



Luego, en la misma ocasión, Irma recordó que la implementación de programas de alimentación nutritivos gratuitos requiere una participación de multipabilidad, no solo la Agencia Nacional de Nutrición. Según él, otros socios de la Comisión IX, a saber, el Ministerio de Salud (Kemenkes), la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) y el Ministerio de Desarrollo de Población y Familia (Ministerio de Reukbangga) también deben participar para garantizar el éxito de la alimentación nutricional gratuita.

Sin embargo, Irma recordó que el presupuesto de BGN también se puede distribuir al Ministerio de Salud, BPOM y al Ministerio de Rekbangga para que todos puedan trabajar de manera óptima.