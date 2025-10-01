El jefe de BGN llama al equipo de prueba de alimentos en el Polri Sppg

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Entrega el uso de herramientas para probar todos los alimentos en programas de alimentación nutritivos gratuitos (Mbg) Libre de venenos o consumo seguro se han aplicado a las unidades de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) construido por la Policía Nacional.

«El Presidente ordenó que en cada SPPG tenga una prueba rápida que se pueda usar para probar los alimentos que se han cocinado antes de ser distribuido y esto ha sido aplicado en el SPPG construido por la Policía Nacional», dijo el jefe de BGN Dadan Hindayana en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes IX en el complejo del Parlamento, Jakarta, el miércoles.

El uso del equipo de prueba de alimentos es uno de los pasos iniciados por el presidente Prabowo Subianto para que el caso envenenamiento En MBG no se repite.



Estudiantes en West Bandung Mass Preisoning MBG

Anteriormente en la misma ocasión, Dadan dijo que al 30 de septiembre de 2025 había 6.456 beneficiarios de MBG afectados por casos de envenenamiento. BGN también ha cerrado temporalmente el SPPG que causó el caso de envenenamiento.

«Entonces, por cosas así, proporcionamos acciones para SPPG que no cumplen con los SOP y causan ruido, estamos cerrados temporalmente hasta que se llevan a cabo todos los procesos de reparación», dijo.

Luego, continuó, el gobierno también endureció la selección de proveedores materia prima Alimentos en el programa MBG. Además, el gobierno requiere que cada SPPG tenga un certificado higiénico y sin valor de saneamiento (SLHS). Entonces, todo SPPG también debe tener un dispositivo de esterilización para garantizar que cada cubierta utilizada por los beneficiarios sea estéril.

Según Dadan, en los casos generales de envenenamiento en el programa MBG son causados ​​por la falta de comisión de SPPG con los estándares de procedimientos operativos establecidos (SOP).

Citó el no compuesto SPPG en el SOP establecido por BGN, entre otros relacionados con el momento de comprar materias primas alimenticias en MBG.

Dadan dice que establecer compras de alimentos debe hacerse en alimentos H-2 preparados. Sin embargo, todavía hay SPPG que compran ingredientes estándar H-4.

Además, continuó, también existe el incumplimiento de SPPG a los SOP con respecto al tiempo de preparación de alimentos para la entrega de beneficiarios en las escuelas.



UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

Dadan transmitió el período de tiempo ideal entre el proceso de cocina al envío a los beneficiarios es de 6 horas y la más óptima durante 4 horas. Mientras que en su implementación hay un SPPG que tarda hasta 12 horas en preparar alimentos para enviarlo a los beneficiarios. (Hormiga)