El jefe de BGN llama a los receptores de MBG de casi 20 millones de personas con un presupuesto de Rp8.2 T

Yakarta, Viva – Cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan Hindayana ofrece las últimas noticias relacionadas con el programa Comer nutritivo gratis (MBG) iniciado por el presidente Prabowo Subianto.

Dijo que los beneficiarios del programa MBG casi habían llegado a 20 millones de personas.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Los beneficiarios ya están por encima de los 15 millones y Dios quiere, se acercará a 20 millones», dijo Dadan en el complejo del Palacio Presidencial, Yakarta, martes 12 de agosto de 2025.

Mientras tanto, Dadan dijo que actualmente hay 5,103 unidades de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) que sirve al programa MBG. Los SPPG están dispersos en 38 provincias, 502 distritos y 4,770 subdistritos en Indonesia.

«Los beneficios actuales han sido atendidos por 5,103 unidades de servicio de cumplimiento nutricional en toda Indonesia que cubren 38 provincias, 502 distritos y 4,770 subdistritos», dijo Dadan.

No solo eso, Dadan dijo que hasta 14,000 sppg habían estado preparados para servir al programa MBG. Las decenas de miles de sppg consistieron en TNI, Polri, la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), Muhammadiyah a Kadin.

«Y también 14,000 sppg que ahora está en el proceso de preparación, todos los cuales son asociaciones con varios partidos, incluso del TNI, Ejército, Policía, Bin, Nu, Muhammadiyah, Kadin y otros», dijo.

La participación activa de BRI en el apoyo a la implementación del programa MBG

Dadan dijo que su partido solo se centró en emitir presupuesto Para comida mbg. El presupuesto total que ha sido desembolsado por el gobierno para el programa MBG con fondos APBN tiene un valor de Rp 8.2 billones.

«Entonces, MBG en sí solo ha absorbido Rp. 8.2 billones, que se centra solo para proporcionar intervenciones nutricionales. Mientras que la unidad de servicio es un edificio construido por socios», explicó.