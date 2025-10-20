El jefe de BGN dice que el objetivo de 82,9 millones de destinatarios de MBG se ha retrasado, esta es la razón

Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana dijo que objetivo 82,9 millones de beneficiarios de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) al revés para ser Febrero 2026. BGN anteriormente se había fijado como objetivo alcanzar esta cifra a finales de 2025.

Lea también: Ibas recuerda que el programa MBG debe gestionarse de forma transparente: sin apropiación indebida



«Estamos intentando (cumplir el objetivo para finales de 2025), a más tardar en febrero», dijo Dadan en el complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

También reveló la razón por la cual el número objetivo se pospuso hasta febrero de 2026. Porque, dijo Dadan, hay perturbación para lograr ese objetivo.

Lea también: Prabowo cree que el caso de envenenamiento por MBG aún se encuentra dentro del corredor humano



Según él, los disturbios no sólo se produjeron en tierra, sino también en el aire. Sin embargo, no reveló el motivo del disturbio.

«Pero confiamos en que aún podremos recuperarnos, dependiendo de la intensidad de las perturbaciones que se produzcan, porque ahora no sólo estamos siendo perturbados en tierra, sino que también estamos empezando a ser perturbados en el aire», afirmó Dadan.

Lea también: Prabowo pide al director de BGN que proporcione cucharas para que los estudiantes no coman MBG con las manos



Dadan enfatizó que los disturbios actuales aún pueden superarse. Dijo que hasta el momento el sistema MBG sigue funcionando según el mecanismo.

«Dije antes que hubo perturbaciones terrestres, ¿verdad? Hay cosas con las que tenemos que lidiar, emergencias y demás, incluido el aire. Cuando nuestro sistema se perturba, la verificación se perturba automáticamente. Así que a veces hay perturbaciones como ésta que seguimos superando. Pero gracias a Dios, hasta ahora podemos superarlas, vamos por buen camino», concluyó.

Como se informó anteriormente, el presidente Prabowo Subianto dijo que su programa insignia, a saber, Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG), había llegado a 36,7 millones de beneficiarios. Explicó que el gobierno ha proporcionado 1.400 millones de porciones de alimentos que se han distribuido a los beneficiarios desde el 6 de enero de 2025.

Prabowo lo transmitió en su discurso en la sesión plenaria del gabinete, en el Palacio de Estado, Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025.

«Hoy se han cocinado y distribuido 1.410.000.000 de porciones desde el 6 de enero de 2025. Hoy hay 36.700.000 escolares, mujeres embarazadas, madres lactantes y niños pequeños que han recibido esta comida nutritiva gratuita», dijo Prabowo.

Prabowo estima que esta cifra es 6 veces la población de Singapur. Prabowo añadió que se trataba de un logro extraordinario y había atraído la atención de muchos países.



Las mipymes asistidas por la BRI se convierten en proveedores del programa MBG

«Esto es posible que cada día alimentemos a 6 (población) de Singapur tal vez. Este es un logro que es monitoreado por muchos países, sé que el presidente de Brasil me dijo que necesitaban 11 años para llegar a 40 millones, damos gracias a Dios en un año llegamos a 36 millones», dijo.