El jefe de BGN confirma que se ha completado el Decreto Presidencial sobre la gobernanza de MBG. ¿Cuándo se anunciará?

Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana dijo que se ha completado la preparación del Reglamento Presidencial (Perpres) que regula la gobernanza de la implementación del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas.

«Ya está, simplemente distribúyelo», dijo Dadan cuando se reunió después de asistir a la sesión plenaria del gabinete en el Palacio Presidencial de Yakarta, citado el martes 21 de octubre de 2025.

Dadan enfatizó que el Decreto Presidencial sobre Gobernanza MBG También regula respecto sanciones para la Unidad de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) que violan los procedimientos operativos estándar (SOP), a pesar de que estas sanciones están actualmente en vigor.

Las sanciones, dijo Dadan, son de tipo administrativo, incluida la terminación de las operaciones de los SPPG que se haya demostrado que han violado los SOP y las regulaciones.

Responder a los casos envenenamiento catalogado como evento extraordinario en varias áreas, BGN también suspendió temporalmente las operaciones de 106 SPPG, y solo a 12 de ellos se les permitió volver a funcionar.

Además, Dadan explicó que BGN estaba trabajando con el Ministerio de Salud (Kemenkes) para garantizar que el público pudiera monitorear en tiempo real los datos sobre los casos de intoxicación relacionados con el programa MBG, como los datos sobre los casos de Covid-19 en ese momento.

«Así es. Así que todas las mañanas el Ministerio de Salud nos lo envía», dijo Dadan.



El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Dadan explicó que el sitio había comenzado a difundir datos de salud relacionados con la implementación de MBG, pero aún no podía especificar el nombre del sitio.

En una ocasión anterior, Dadan explicó que el Decreto Presidencial sobre la Gobernanza de MBG detallaba los deberes de BGN como organizador e intervenir si fuera necesario.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud (Kemenkes) desempeñará un papel de supervisión. Luego, la distribución a las madres embarazadas y lactantes corre a cargo del Ministerio de Población y Desarrollo Familiar.

El Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca tienen la tarea de capacitar a los agricultores, ganaderos y pescadores para que aumenten su producción.

Aparte de eso, el Decreto Presidencial de Gobernanza de MBG también incluye una serie de disposiciones técnicas, que van desde normas para alimentos adecuados para servir a los beneficiarios, aspectos de saneamiento e higiene, mecanismos para el manejo de víctimas de intoxicación, hasta el fortalecimiento de la cadena de suministro de alimentos en general. (Hormiga)