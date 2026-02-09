El jefe de BGN agradece que los incidentes de intoxicación por MBG en enero de 2026 hayan sido solo 50 casos

Martes 10 de febrero de 2026 – 03:40 WIB
Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Dadan Hindayana admitió que estaba agradecido por el caso envenenamiento Comidas Nutritivas Gratis (MBG) disminuir en Enero 2026.
Dijo que el número de casos de intoxicación por MBG en enero de 2026 sería sólo de 50 casos. Este número es menor que en octubre o septiembre de 2026.
«Gracias a Dios, hubo 50 casos durante enero. Read more: .. Eso es mucho menos que en octubre o septiembre», dijo Dadan en el Ayuntamiento de Yakarta, en el centro de Yakarta, el lunes 9 de febrero de 2026.
De hecho, dijo Dadan, el número de Unidades de Servicio de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) en enero de 2026 aumentó en comparación con el año anterior ..
Sin embargo, el gobierno apunta a que en el futuro no habrá casos de intoxicación.
«Aunque el número de SPPG ha aumentado considerablemente. Y este enero, gracias a Dios, todavía son muy pocos, aunque queremos que no haya incidentes», afirmó.
Además, Dadan explicó que BGN continúa llevando a cabo una supervisión intensiva de la implementación de MBG. Su partido también advirtió a los SPPG que fueron negligentes en el servicio de alimentos.
«Lo estamos haciendo más intensamente y también estamos dando advertencias a las SPPG que todavía se están violando, especialmente en el caso de violaciones bastante graves», explicó.
Aparte de eso, SPPG también debe realizar una certificación y acreditación si quiere seguir operando.
«Para que más adelante SPPG tenga la misma calidad y minimicemos los incidentes», concluyó Dadan.
Pramono dijo que MBG reduciría las tasas de pobreza y retraso del crecimiento en Yakarta
El gobernador de DKI Yakarta, Pramono Anung Wibowo, cree que el programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) ha tenido impactos positivos que van desde la reducción del retraso del crecimiento hasta la reducción de las tasas de pobreza.
10 de febrero de 2026