El jefe de BGN afirma que MBG continúa funcionando, a menos que haya otra orden de Prabowo

Yakarta, Viva – Cabeza Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Dadan hindayana confirma el programa Comer nutritivo gratis (MBG) seguirá corriendo de acuerdo con la dirección del presidente indonesio Prabowo Subianto.

Esto fue transmitido por Dadan respondiendo al número de insistencia para que el programa MBG se detuviera mientras el aumento del caso envenenamiento experimentado por estudiantes.

«Con respecto a las actividades de MBG, el presidente todavía me ordenó acelerar porque muchos niños, muchos padres están esperando cuándo recibir alimentos nutritivos gratis», dijo Dadan en una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Salud, Yakarta, jueves 2 de octubre de 2025.

«Fuera de esa orden, sigo llevando a cabo (programa MBG), excepto que luego el presidente emitió otra orden», continuó.

Hasta ahora, dijo Dadan, su partido ha dado sanciones en forma de terminación operativa, mientras que para la problemática Unidad de cumplimiento de nutrición (SPPG).

Además, todos los SPPG deben embolsar certificaciones estrechas, desde certificados de higiene de saneamiento (SLH), análisis de riesgos y punto de control crítico (HACCP), número de control veterinario (NKV), hasta certificación halal.

Además, Dadan también enfatizó que SPPG y los socios de implementación prestan atención a los aspectos sociales, especialmente relacionados con la restauración del trauma que surgió en la comunidad.

«Debido a que cada vez que hay un incidente (envenenamiento) hay quienes están heridos, hay padres que están preocupados, hay una confianza pública interrumpida, que está rayada. Por lo tanto, el SPPG preocupado, tanto el jefe de SPPG como sus parejas, deben adoptar acercamientos relacionados con el trauma que surge en la comunidad», dijo Dadan.