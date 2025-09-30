VIVA – Director deportivo Barcelona, DecoVoz abierta sobre el viaje profesional Marcus Rashford. Según él, el delantero británico tuvo dificultades en Manchester United Porque las demandas son demasiado altas.

Rashford ahora disfruta de su período de préstamo en Barcelona. Solo unos pocos meses con el uniforme de Blaugrana, el jugador de 27 años ha funcionado bruscamente. Marcó dos goles en la Liga de Campeones contra Newcastle, y registró una asistencia en los últimos cuatro partidos de Laliga.

La temporada pasada, Rashford había perdido un lugar en el equipo Amorim Ruben y tuvo que ser prestado a la Aston Villa en la segunda mitad de la temporada. Ahora, con Barcelona, ​​parece encontrar su nitidez nuevamente.

Aun así, Deco insistió en que no había conversaciones sobre la opción de compra permanente por valor de £ 26.2 millones. «Solo fue prestado, sin penalización. Si queremos, de hecho hay una opción de compra. Pero ahora no es hora de hablar de eso», dijo Deco a Mundo Deportivo.

El propio Barcelona está satisfecho con el desempeño y la actitud de Rashford desde que llegó a Camp Nou. Deco incluso juzgó al jugador de deserción de la academia Mu Fue en el camino correcto para volver a su mejor nivel.

«Es un jugador de alto nivel. Explotó a una edad temprana, tuvo una gran temporada en United, luego experimentó un momento difícil con muchos cambios en los entrenadores. Tal vez fue difícil debido a las demandas que eran demasiado grandes allí. Pero ahora estamos contentos con su contribución», explicó Deco.

Rashford dejó Old Trafford después de publicar más de 420 apariciones y 138 goles. Su mejor logro llegó en la era Erik Ten Hag de 2022/23 con un puntaje de 30 goles y 12 asistencias, antes de que su actuación cayera bruscamente la siguiente temporada.