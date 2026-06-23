El jefe de Banijay en el Reino Unido dice que fue correcto investigar a Gregg Wallace de ‘MasterChef’

El jefe de Banijay UK, Patrick Holland, defendió la investigación de la compañía sobre el presentador despedido de «MasterChef», Gregg Wallace, diciendo que era «completamente correcto» que la productora tomara las riendas de la BBC, que es la emisora ​​​​del programa desde hace mucho tiempo.

«Somos productores independientes», dijo Holland. «Tenemos nuestros deberes y responsabilidades, responsabilidades legales con nuestro personal que trabaja para nosotros como productores».

«Creo que como productores tenía toda la razón en que fue Banijay quien hizo esa investigación que dio instrucciones a los abogados externos, porque era una investigación sobre uno de nuestros programas. Y creo que la BBC fue bastante clara en ese momento en que se trataba de una investigación de Banijay».

El veterano presentador de “MasterChef”, Gregg Wallace, fue despedido del programa de la BBC el verano pasado después de una investigación sobre acusaciones de conducta inapropiada.

Holland hizo la declaración durante una investigación del Comité de Cultura, Medios y Deporte sobre el futuro de la BBC en la Cámara de los Comunes. El comité está compuesto por diputados de todos los partidos.

Si bien el foco de la sesión de evidencia del martes por la mañana estuvo en la relación entre la corporación y los productores, un parlamentario aprovechó la oportunidad para preguntar si tener procedimientos de quejas paralelos en la BBC y sus productores era “confuso” para el espectador, particularmente a la luz del papel potencial de la Autoridad de Estándares Independientes de Industrias Creativas (CIISA, por sus siglas en inglés), que pronto se lanzará.

“La BBC obviamente tiene un sólido procedimiento de quejas. [but] Realmente no puedes quejarte de una productora como espectador… te quejas de ellos como si fueras un empleado”, señaló Holland, admitiendo que: “Históricamente, la comunicación entre las productoras y la BBC [wasn’t] «Bueno… En los últimos cinco o diez años se han vuelto mucho más fuertes».

Añadió que CIISA podría ofrecer una manera “menos complicada” de avanzar, diciendo: “tener una autoridad normativa, que sea global y sea una forma de poder ser la figura decorativa [in an investigation]que abarca tanto al productor como a la emisora, esa podría ser una forma en la que evolucionamos y que, con suerte, será menos complicada de entender para la audiencia”.

El servicio de informes emblemático de CIISA, que ha tardado años en desarrollarse, se lanzará en septiembre.