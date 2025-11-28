El jefe de asuntos comerciales de Warner Bros., Steve Spira, renuncia

Steve Spira está renunciando a su puesto como jefe de asuntos comerciales de Warner Bros.’ grupo cinematográfico.

Este fue el segundo período de servicio para el veterano de 40 años en el estudio, que llegó por primera vez al lote de Burbank en 1985. Spira terminará a finales de año antes de continuar. Variedad ha aprendido.

Spira se fue por primera vez en la tensa era de la administración del legendario estudio por parte de AT&T. Fue traído de regreso en 2022 por David Zaslavcuando el CEO de Discovery estableció un nuevo liderazgo creativo en Mike De Luca y Pam Abdy. El liderazgo se tomará un momento antes de considerar su reemplazo, aunque un experto del estudio dijo que es probable que el puesto recaiga en alguien del equipo actual de Spira.

Si bien no está provocada por las conversaciones actuales sobre acuerdos que rodean a Warner Bros. Discovery, la salida de Spira se produce cuando la compañía está considerando múltiples compradores tanto para sus estudios como para sus operaciones de redes lineales. Paramount, Netflix y Comcast de David Ellison son los principales interesados ​​en un proceso que se espera que se intensifique la próxima semana después de que lleguen las ofertas renovadas el 1 de diciembre. La compañía dijo que considerará propuestas en las que el negocio de Warner Bros. (HBO Max y estudios) se venda por separado de Discovery Global, el sello centrado en televisión, que se alinea con el plan actual de Warner Bros. Discovery de dividirse en dos compañías para abril de 2026.

Spira es considerado un poseedor clave de la memoria institucional en Warner Bros., lo que lo convirtió en uno de los primeros asesores confiables de Zaslav luego de algunos años turbulentos bajo su predecesor Jason Kilar. Spira era experto en reunir y motivar tanto al talento como al personal, una habilidad valiosa para un hombre conocido por sus casi 20 nietos. Sus acuerdos notables incluyeron largos compromisos con Christopher Nolan y Clint Eastwood.