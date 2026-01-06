El jefe de AIMIM, Owaisi, apunta al BJP, el Congreso y sus aliados antes de las encuestas cívicas de Latur







Antes de las elecciones del organismo local de Maharashtra, el presidente del Majlis-E-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) de toda la India Asaduddin Owaisi El martes apuntó al BJP, al Congreso y a los dos partidos aliados antes de las encuestas cívicas de Latur.

Owaisi también suscitó un debate político después de decir que los votantes podrían aceptar dinero supuestamente distribuido durante las elecciones y usarlo para construir baños si consideraran que tales prácticas no eran éticas, informó el PTI.

En un mitin previo a las elecciones cívicas de Latur, Owaisi dijo que la distribución de efectivo comenzó sólo después de que su partido entró en la contienda electoral. «Si crees que recibir dinero está mal o es ‘haram’, entonces úsalo para algo útil como construir baños», dijo a los asistentes.

Owaisi instó a los musulmanes a fortalecer su liderazgo político, diciendo que las minorías carecían de poder político a pesar de constituir una porción significativa de la población. Dijo que los dalits y los musulmanes constituyen una gran proporción de los pobres, pero que el desarrollo no ha logrado llegar a sus vecindarios, según el PTI.

Ataque al BJP y a las políticas del Centro

Al criticar al gobierno liderado por Narendra Modi, Owaisi cuestionó sus prioridades.

«El BJP habla de nacionalismo, pero los agricultores están muriendo, los jóvenes están desempleados y la atención sigue centrada en cuestiones como el amor yihad», afirmó, informó el PTI.

También afirmó que el Primer Ministro y el BJP guardó silencio sobre los comentarios supuestamente hechos por el presidente estadounidense Donald Trump, sugiriendo que los líderes de la India tomaron decisiones para complacerlo.

Preguntas sobre el plan estatal de bienestar social

Owaisi alegó que el plan de asistencia social ‘Majhi Ladki Bahin’ del gobierno de Maharashtra había experimentado una disminución constante de beneficiarios. También expresó su preocupación por la deuda del estado, diciendo que se habían tomado préstamos por valor de 9,30 rupias lakh crore y cuestionó quién los pagaría.

Críticas a Ajit Pawar y la ley Waqf

Dirigiéndose al viceministro principal, Ajit Pawar, Owaisi cuestionó su lealtad hacia el público y afirmó que los votantes no podían confiar en un líder que no permaneciera leal a su mentor político.

Sobre la Ley Waqf (Enmienda), Owaisi alegó que se estaba utilizando indebidamente la ley para cerrar mezquitas y disputar la propiedad de dargahs centenarias. Se opuso a las disposiciones que permiten a los no musulmanes formar parte de las juntas directivas del Waqf, mientras que a los musulmanes se les excluye de las juntas fiduciarias hindúes, según el PTI.

Se plantea el caso de la explosión del tren en Mumbai

El titular de la AIMIM también cuestionó las circunstancias que rodearon la muerte de uno de los imputados en el asesinato de 2006. Bombay caso de explosión de tren mientras estaba en la cárcel. Dijo que 11 hombres musulmanes fueron arrestados y pasaron 19 años en prisión antes de ser absueltos, añadiendo que seguían sin respuesta preguntas sobre la muerte de uno de ellos.

El Congreso también bajo fuego

Owaisi criticó al Congreso y afirmó que, a pesar de gobernar Maharashtra y Latur durante años, el partido no proporcionó instalaciones cívicas básicas. Alegó que las zonas minoritarias de Latur siguen sufriendo anegamientos durante los monzones y escasez de agua potable, informó la agencia de noticias.

A pesar de lo anterior Ministro Principal Vilasrao Deshmukh cumplió dos mandatos y Owaisi afirmó que la ciudad había experimentado poco desarrollo significativo.

(con entradas PTI)





Fuente