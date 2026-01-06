





El jefe de AIMIM, Asaduddin Owaisi, alegó el martes que el mahayuti Los electores están haciendo un «drama» al impugnar las elecciones del organismo cívico de Latur de forma independiente, informó la agencia de noticias PTI.

Mientras hablaba con los medios de comunicación el martes, Owaisi dijo: «Los líderes del BJP, Shiv Sena y el NCP se sientan juntos en Mumbai, mientras aquí se desarrolla un drama de contiendas separadas».

Owaisi dijo además que los candidatos de AIMIM están recibiendo una excelente respuesta de la gente y ganarán las próximas elecciones para las corporaciones municipales.

También destacó que los votantes pueden aceptar el dinero distribuido por los partidos políticos durante las elecciones y utilizarlo para construir baños si consideran que es una práctica poco ética.

En un mitin con motivo de las próximas elecciones cívicas de Latur y Maharashtra, Owaisi atacó al Gobierno de Narendra Modi por su política exterior y también por su política exterior. criticado la Ley Waqf (enmienda).

«Los partidos políticos rivales comenzaron a distribuir dinero en efectivo entre los votantes sólo después de la apuntar entró en liza. Si no hubiésemos presentado candidatos, el dinero no se habría distribuido… Tomen dinero, y si creen que no es ético y `haram` (ilegítimo), utilícenlo para construir baños», dijo Owaisi.

Owaisi pide a los musulmanes que construyan un liderazgo político fuerte

Owaisi hizo un llamado a los musulmanes a construir un liderazgo político fuerte, afirmando que todas las comunidades tienen poder político excepto las minorías, informó PTI.

Añadió que los dalits y los musulmanes constituyen un gran sector de la población pobre, pero el desarrollo no ha llegado a sus zonas.

Criticando al partido gobernante antes de las elecciones cívicas de Maharashtra, dijo: «El BJP habla de nacionalismo, pero los agricultores están muriendo, los jóvenes están desempleados y de lo único que hablan es de amor a la yihad».

Owaisi alegó además que el primer ministro Modi y el BJP guardan silencio sobre el presidente estadounidense Donald Trump, «quien dice en un avión que Modi tome decisiones para complacerme”.

Preguntas owaisi’ Chicas estornudando ‘esquema

El jefe de AIMIM afirmó que el gobierno de Maharashtra «Chicas estornudando`El plan ha experimentado una reducción constante de beneficiarios, informó PTI.

«El gobierno había tomado préstamos por valor de 9,30 millones de rupias lakh. ¿Quién pagaría la deuda?», cuestionó.



Owaisi también apuntó al Viceministro Principal ajit Pawar, afirmando que si no permaneció leal a su tío y mentor político, Sharad Pawar, ¿cómo podría ser leal al pueblo?

El jefe de AIMIM habla sobre la Ley Waqf (Enmienda)

Sobre la Ley Waqf (Enmienda), Owaisi alegó que se está haciendo un mal uso de la ley para cerrar mezquitas y cuestionar la propiedad de dargahs centenarias, informó PTI.

El parlamentario de Hyderabad dijo además: «Según la ley enmendada, los no musulmanes pueden convertirse en miembros de juntas musulmanas, pero los musulmanes no pueden ser miembros de juntas fiduciarias hindúes. ¿Qué fue ajit Pawar cuando se aprobó este proyecto de ley».

Dirigiéndose al Congreso, Owaisi afirmó que el partido gobernó Maharashtra y la ciudad de Latur durante varios años, pero no proporcionó servicios básicos.

(Con aportes de PTI)





