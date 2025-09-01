El jefe de agarre, Anthony Tan, voló directamente de Singapur a Makassar

Yakarta, Viva – Agarrar La reafirmación de que las relaciones con los socios de taxista de motocicletas en línea o OJOL no solo se limitan a las asociaciones, sino también los lazos humanitarios que se mantienen con compromisos a largo plazo, especialmente en las situaciones más difíciles.

CEO y cofundador del grupo Agarrar, Anthony Tanvolar directamente de Singapur a la ciudad MakassarSouth Sulawesi, para proporcionar apoyo moral a la familia del fallecido Rusdamdiansyah alias Donación (26).

Dandi falleció el viernes 29 de agosto de 2025 debido a la muerte supuestamente derrotada por las masas debido a ser acusado de ser miembro de la inteligencia durante una manifestación frente al campus de la Universidad de Bosowa, la ciudad de Makassar.

«Nos aseguramos de que la familia del fallecido todavía se sienta acompañada y nunca camina sola. Esta pérdida es un profundo dolor para la familia Dandi y la familia extendida de Grab», dijo Anthony Tan, como se cita de su declaración oficial, el lunes 1 de septiembre de 2025.

El apoyo de Grab estuvo presente desde el principio a través de la compensación y la asistencia logística para que la familia del difunto Dandi se sintiera fortalecido en este momento.

El apoyo continúa a través del seguro de salud, lo que garantiza que su familia se mantenga durante los próximos dos años a través de BPJS Health.

«También ayudamos a través del capital comercial con Grabkios, por lo que hay un nuevo punto de apoyo para continuar las esperanzas», dijo Anthony Tan.

Dijo que la seguridad de OJOL Driver Partners es siempre una prioridad. También se comprometió a asistir, no solo cuando el socio conductor trabajaba, sino también cuando ellos y sus familias experimentaron un momento difícil.

«Nos aseguramos de un apoyo a largo plazo para los herederos, de modo que la familia afectada sea un poco más ligera frente a este desastre», dijo.

Eso no es todo. Anthony Tan nuevamente expresó su profunda preocupación y tristeza por el fallecimiento del fallecido Affan kurniawan En Yakarta, además de rezar por las familias que quedan atrás para que reciban fuerza y ​​fortaleza.

También envió oraciones por curar a Moh Umar Amarudin, quien fue tratado en el Hospital Pelni en Yakarta, Aji Pratama, quien todavía estaba recibiendo tratamiento en el Hospital Tarakan en Yakarta y Budi Haryadi en el Hospital Primaya Makassar.