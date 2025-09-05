El jefe de AAP, Arvind Kejriwal, inspecciona las áreas afectadas por las inundaciones en Delhi







En medio de las inundaciones en curso en Punjab, el Fiesta de aam aadmi El convocador nacional Arvind Kejriwal visitó el viernes el área de Shastri Park de la capital nacional e inspeccionó las regiones afectadas por las inundaciones.

Mientras hablaba con los medios de comunicación sobre la situación de la inundación, Arvind Kejriwal dijo que había venido a preguntar sobre los problemas que enfrentan las personas debido a las inundaciones y el anegamiento. El ex ministro principal de Delhi dijo además que la gente no está recibiendo acceso a la comida a tiempo, y que el gobierno no ha hecho arreglos para resolver el problema de los mosquitos.

El ex CM de Delhi afirmó: «Hemos llegado a un campamento de ayuda para preguntar sobre la condición de la gente. Se enfrentan a varios problemas. No están recibiendo comida a tiempo, hay una amenaza de mosquitos, pero no había un acuerdo para mitigar eso, hay un problema de agua potable, y nos dijeron que las tiendas se establecieron solo ayer, aunque ya estaba lloviendo», como citó por la agencia de noticias y.

Al instar al gobierno a hacer todos los arreglos necesarios para la gente, Kejriwal enfatizó que este es su deber. También mencionó que se enfrentan varias áreas en Nueva Delhi anegado Porque el desilio no podría tener lugar a tiempo.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el jefe de la AAP también destacó que los desagües en Nueva Delhi tampoco están limpiados, debido a que varias áreas se enfrentan a las alcantarillas.

CM Arvind Kejriwal, mientras insta al gobierno a un mejor sistema de drenaje y mejores instalaciones, dijo: «Podemos entender que esta es una calamidad natural, pero es responsabilidad del gobierno hacer todos los arreglos para las personas. desilifador No se pudo llevar a tiempo, los desagües no se limpiaron a tiempo y varias áreas se enfrentan al flujo de alcantarillas. No hay agua potable en varias áreas. Por lo tanto, instamos al gobierno a que proporcione tantas instalaciones como disponibles para las personas «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El ex CM de Delhi solicitó al gobierno de la Unión que brinde alivio a la gente común en medio de inundaciones repentinas en muchas áreas del norte de la India.

Al resaltar la necesidad de un mejor alivio para los estados afectados por las inundaciones, Kejriwal también afirmó que «entero en el norte de la India-J&K, Punjab, Himachal Pradesh, Delhi y Uttarakhand-se está tambaleando por la inundación. Entonces, insto al Centro para que el Centro sea lo más posible. En este momento «, dijo Kejriwal.

(Con entradas de ANI)





