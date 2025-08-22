El JCI se cerró al nivel de 7.858, pero 3 de estos emisores de acciones se dispararon con éxito

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Cerrado más bajo en la segunda sesión de negociación, viernes 22 de agosto de 2025. JCI debilitado por valor de 0.40 por ciento o 31.86 puntos a 7,858.85.

Sesión de comercio de Sepajang, JCI se movió en el rango de áreas 7,856-7,913. Al registrar el valor de transacción de RP. 15.92 billones.

El analista de Phintraco Sekuritaa ve la tendencia de corrección continua debido al debilitamiento de grandes acciones de capitalización. Durante esta semana, la acumulación de la disminución en el JCI fue del 0,5 por ciento.

Además, tres sectores también se erosionaron relativamente grandes. El sector de la materia prima (material básico) se redujo al 0,55 por ciento, el sector de la salud debilitó un 0,54 por ciento y el sector no cíclico cayó un 0,40 por ciento.

Técnicamente, hay un estrechamiento de la pendiente de la línea MACD y las líneas de señal y tiene el potencial de la Cruz de la Muerte. El analista de Phintraco Sekuritas también destacó que el indicador RSI estocástico también muestra debilitamiento, acompañado de un aumento en el volumen vender Aunque el JCI aún puede sobrevivir por encima del apoyo de 7850.

Algunos sectores de existencias han logrado notar el fortalecimiento a pesar de que el JCI se movió a Slop. El sector de transporte disparó 1.88 por ciento, el sector tecnológico aumentó un 1,59 por ciento y el sector cíclico aumentó un 1,01 por ciento.

Phintraco Sekuritas también informó que varios emisores de acciones que continuaron registrando un salto de precios cuando el JCI se debilitó. La lista de rangos de los principales ganadores incluye:

Surya Citra Media TBK (SCMA)

Las acciones de SCMA se dispararon en un 6.38 por ciento o 18 puntos y cerraron al nivel de 300.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Las acciones de MEDC siguieron un fortalecimiento de 3.33 por ciento o 40 puntos a 1,240.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI obtuvieron un aumento de 1.50 por ciento o 20 puntos a 1.350.