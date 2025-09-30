El JCI estaba cerrado para declinar hoy, Alfamart comparte a Unilever Kinclong

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias Corrección continua combinada (CSPI) en el cierre comercio Martes 30 de septiembre de 2025. Ihsg se desplomó 0.75 por ciento o 60.54 puntos a 8,062.71.

Citando a Stockbit, los movimientos de índice en todo el comercio se encuentran en el área de 8,042 a 8,150 áreas. El valor de transacción en el mercado regular alcanzó RP 22.77 billones con una frecuencia de transacción de 2.57 millones.

La mayoría del sectoral compacto experimentó corrección. Solo el sector de la propiedad y la energía registró un aumento, cada uno 0.29 por ciento y 0.05 por ciento.

El sector de transporte colapsó 1.77 por ciento, el sector industrial cayó un 1,42 por ciento, el sector financiero debilitó 1.37 por ciento y el sector tecnológico se redujo 1.34 por ciento. Luego, el sector de la infraestructura cayó 1.12 por ciento, el sector de la materia prima cayó 1.06 por ciento, el sector no cíclico se redujo al 0,70 por ciento hasta que el sector cíclico debilitó un 0,10 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritaa técnicamente, el histograma positivo de MacD se encoge y MacD tiene el potencial de experimentar la Cruz de la Muerte, lo que cuenta con una presión de venta más dominante. JCI está cerrado por debajo del nivel de MA5 alrededor de 8090 y el indicador RSI estocástico conduce al pivote.

Además, Phintraco Sekuritas informó que los emisores de acciones de TIG registraron con éxito el salto de precios para que los principales ganadores incluyeron:

PT Amman Mineral International TBK (AMMN)

Las acciones de AMMN dispararon 2.85 por ciento o 200 puntos y cerraron al nivel de 7,225.

PT Sumber Alfaria Trijaya TBK (AMRT)

Las acciones de AMRT registraron un aumento de 2.66 por ciento o 50 puntos a 1,930.

Uneilever Indonesia TBK (UNVR)

Las acciones de UNVR se dispararon 1.14 por ciento o 20 puntos a 1,780.