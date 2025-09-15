El JCI estaba cerrado al nivel de 7.937 respaldado por la poda de la tasa de interés de la Fed

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) registraron resultados positivos al cierre de la negociación el lunes 15 de septiembre de 2025. JCI disparó a 7,937.12 después de obtener un aumento de 1.06 por ciento o 83.06 puntos.

JCI se mueve en el área de 7.889 áreas y el nivel más alto en 7.937. El valor de transacción alcanzó RP 17.07 billones con una frecuencia de transacción de 2.15 millones de veces.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa las expectativas de tasas de interés disminuidas por la Reserva Federal de los Estados Unidos (La alimentada) Convertirse en una fuerza impulsora para el fortalecimiento del JCI. Además, el sentimiento posotivo también proviene de la esperanza de mejorar la economía nacional.

El volumen de compra también está en el centro de atención donde el JCI tiene un aumento y el JCI sobrevive por encima del nivel de MA20. El índice en la bolsa de valores asiático cerró mixto, esperando los resultados de las negociaciones entre los datos de los indicadores económicos chinos.



Ilustración de riesgo de inversión Foto : unsplash.com/@austindistel

«Técnicamente, el histograma negativo de MACD comenzó a reducirse, lo que indica el debilitamiento de la presión de venta. El RSI estocástico se sometió a una reversión del área de sobrevendido», explicó el analista de valores de Phintraco citó su investigación el lunes de 1525 de septiembre.

La mayoría de los sectorales participan en el aumento del índice doméstico. Desafortunadamente, el sector de la salud cayó 0.26 por ciento.

El sector cíclico lidera un aumento del 2.39 por ciento. Luego, el sector de infraestructura se elevó 2.34 por ciento y el sector tecnológico aumentó un 2,20 por ciento.

Además, el CGS Sekuritas Indonesia destacó a tres elegantes emisores de acciones como la ecografía de la JCI al comienzo de la tercera semana de septiembre de 2025, incluyendo:

PT Bumi Resources Minerals TBK (BRMS)

Las acciones de BRMS cerraron 8.82 por ciento o 45 puntos y se cerraron al nivel de 555 después del tiempo fortificado 9.80 por ciento. El catalizador se activa para continuar la tendencia de fortalecimiento precio de oro Junto con la mayor posibilidad de podar la tasa de interés de referencia en los EE. UU. Y calentar la geopolítica en el Medio Oriente.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Las acciones de SMGR cerraron un 0,70 por ciento a 2,890 después de registrar un salto de 2.79 por ciento. El fortalecimiento está respaldado por las expectativas para mejorar las ventas de cemento con días hábiles más largos, temporadas más secas y acelerar el gasto gubernamental.

PT ANEKA TAMBANG TBK. (Antm)



Los oficiales muestran el oro de Antam en Antam Pulo Gadung Boutique, Yakarta (ilustración de fotos) Foto : Entre fotos/aditya pradana putra

Las acciones de ANTM se cerraron igual al área anterior de 3.490 después de poder aumentar 1.15 por ciento. CGS Sekuritas Indonesia ve un sentimiento positivo de la continuación de la tendencia de fortalecer los precios del oro como mayor es la posibilidad de podar el punto de referencia de los Estados Unidos y la geopolítica calentada en el Medio Oriente.