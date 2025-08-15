El JCI cerró después de tener la oportunidad de superar 8,000

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) Snacking 32.87 puntos o 0.41 por ciento a 7.898 al cierre de la negociación el viernes 15 de agosto de 2025. La corrección respondió a la presentación del borrador del presupuesto estatal (Apbn) Año 2026 y nota financiera del presidente Prabowo Subianto.

En su discurso, Prabowo dijo que la economía nacional creció un 5,12 por ciento año tras año (interanual) en el segundo trimestre de 2025. Más de la mitad es la contribución de las actividades de consumo público que aumentó en un 4,97 por ciento.

Esta cifra mejoró de los primeros tres meses en un 4,87 por ciento. Este crecimiento se logró en medio de la tensión geopolítica continúa calentándose, la guerra a los aranceles se convierte en una amenaza para la economía global.

«El optimismo y la confianza de los inversores en el desempeño y las perspectivas de la economía indonesia. La realización de la primera mitad de la inversión de 2025 logró el objetivo de nuestro APBN y nuestro mercado de valores también mostró un desarrollo alentador en medio de una situación global muy incierta», dijo Prabowo.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7.898-8,017. Publicando un valor de transacción de RP 30.61 billones.

JCI se cerró más abajo Foto : Entre fotos/wahyu putro a

Solo el sector de la tecnología y la salud sobrevive en la zona verde. Cada uno registró un aumento de 1.96 por ciento y 0.71 por ciento.

Mientras tanto, el sector de infraestructura disminuyó el más alto del 2.20 por ciento. Luego, el sector energético cayó 1.09 por ciento y el sector de la materia prima (material básico) debilitado 0.87 por ciento.

Citado del informe Phintraco Sekuritas, junto con tres emisores de acciones que ingresaron a las rangos de los principales ganadores en la Junta principal de la Bolsa de Valores porque obtuvieron con éxito el salto de precio más alto.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI lograron ocupar la posición principal gracias a un fortalecimiento de 3.03 por ciento o 40 puntos a 1,360.

Indah Kiat Pulp & Paper TBK (Inkp)

Las acciones de INTP se dispararon en un 2,24 por ciento o 175 puntos y cerraron a 7,975.

Indofood CBP Sukses Makmur TBK (ICBP)

Las acciones de ICBP también registraron resultados positivos de 1.80 por ciento o 175 puntos y estacionamiento en el área de 9,900.