El jardinero de los Medias Blancas de Chicago es nombrado prospecto revelación

El Chicago blanco entoncesx tienen un futuro brillante por delante. Con cinco prospectos top 100 y muchos más jugadores jóvenes que ya están en las mayores, eso es innegable.

Canalización de la MLB publicó un artículo que identifica posibles perspectivas de ruptura de las 30 organizaciones. Para los White Sox, Jesse Borek, Sam Dykstra y Ben Weinrib eligieron jardineros Georg Volkov.

Wolkow, seleccionado en la séptima ronda de los Medias Blancas en 2023, tiene una estructura aterradora. Con 6 pies 7 pulgadas y 240 libras, Wolkow tiene la capacidad de poder puro de Aaron Judge o Giancarlo Stanton, lo que lo convierte en el décimo prospecto clasificado en el sistema de Chicago.

Desafortunadamente para Chicago, tiene un índice preocupante de aciertos y fallos.

En 335 turnos al bate durante la temporada 2024, Wolkow tuvo la asombrosa cifra de 158 ponches, una tasa del 40%. No fue mucho mejor para Wolkow durante la temporada 2025, con 147 ponches en 426 turnos al bate.

¿Por qué Wolkow es un gran prospecto para los Medias Blancas de Chicago?

Con esas terribles tasas de ponches, ¿por qué Wolkow sigue en pie? Grandes Ligas ¿El radar del oleoducto? Simplemente tiene que ver con su increíble techo.

“Pocos jugadores en las menores tienen una diferencia tan grande entre su techo y su piso como Wolkow”, escribieron Borek, Dykstra y Weinrib. “El toletero de 6 pies 7 pulgadas tiene un poder bruto cercano al tope de la línea, pero aún no ha podido aprovecharlo debido a problemas con el swing y el fallo y la persecución.

«Una mayor mejora, especialmente contra las bolas rompientes, podría permitirle alcanzar esa tan esperada fuga».

Wolkow, de 19 años, todavía tiene mucho margen de crecimiento, pero también mucho tiempo para hacerlo. Era potencialmente una selección de primera ronda en 2024 antes de ser elegido y, poco después, fue contratado por los White Sox.

Chicago todavía cree que consiguió un prospecto robado en Wolkow, y hay razones para creer en eso.

A pesar de los ponches, todavía ha demostrado un poder de élite para su edad. A la edad de 18 años, siendo uno de los jugadores más jóvenes de Single-A, Wolkow conectó 11 jonrones en 76 juegos.

En 2025, Wolkow robó 33 bases y tiene la velocidad para robar a nivel de Grandes Ligas.

Su golpe zurdo naturalmente largo ha sido una de las razones de su alta tasa de ponches. Sin embargo, una vez que Wolkow se familiarice con el director de bateo de Chicago, Ryan Fuller, los resultados podrían mostrarse muy pronto.

Fuller era conocido por ayudar en la gran temporada del campocorto Colson Montgomery al ayudarlo con sus propios problemas de swing y fallo. Podría ayudar a Wolkow a hacer lo mismo.

¿Quiénes son otros prospectos a tener en cuenta en el sistema de Chicago?

A pesar de que una buena parte del futuro de los White Sox ya se ha graduado de las menores, todavía hay muchos prospectos que podrían dar a conocer su nombre.

El campocorto Billy Carlson y el jardinero Jaden Fauske, a pesar de no jugar en las menores después de ser reclutados en 2025, son importantes candidatos a destacar.

Carlson es conocido por tener uno de los mejores perfiles defensivos de campocorto en las menores, además de un alto techo ofensivo.

En cuanto a Fauske, aprendió del miembro del Salón de la Fama Jim Thome y fue conocido como uno de los mejores bateadores de secundaria en el draft de 2025.

Carlson y Fauske son los prospectos tercero y sexto clasificados en el sistema de Chicago, respectivamente.

En cuanto a los lanzadores, Gage Ziehl es un candidato que aún no ha despegado. En 107 entradas en 2025, Ziehl tuvo una efectividad de 4.12. Ziehl, el prospecto número 14 en el sistema de los White Sox, tiene un gran control y potencial para ser un futuro abridor.

Si Wolkow estalla, junto con estos otros jugadores, los White Sox podrían ser un equipo aterrador para 2028.