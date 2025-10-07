El iPhone 17 se lanzará en Indonesia, esta es una fila de artistas que lo usaron primero

VIVA – El desarrollo de la tecnología siempre ha sido un imán para la atención, especialmente cuando los gigantes tecnológicos como Apple lanzaron su producto más nuevo. Sin excepción en Indonesia, Presencia iPhone 17 que se acaba de lanzar a nivel mundial en septiembre de 2025 ha causado revuelo, incluso antes de que se vendiera oficialmente en el país.

Leer también: Es probable que la serie iPhone 17 esté disponible en la tienda oficial de Indonesia el 17 de octubre de 2025



Los fanáticos de Apple han podido hacer pedidos anticipados a partir del 10 de octubre de 2025, con una disponibilidad oficial en Indonesia programada el 17 de octubre de 2025. Esta velocidad de lanzamiento se convirtió en el registro más rápido del iPhone en el mercado indonesio.

Esta última serie viene con una serie de actualizaciones significativas, que incluyen ser alimentado por el último chip A19 Pro en el modelo iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, y ofrece hasta 2TB de opciones de almacenamiento internos por primera vez. Además, los nuevos colores como Cosmic Orange y Jet Blue también se suman al atractivo.

Leer también: La serie iPhone 17 ha entrado en Indonesia



En medio del entusiasmo público, The Spotlight ahora se centra en la fila de las principales celebridades indonesias que, según los informes, ya son propiedad y usan esta unidad del iPhone 17.

Este fenómeno parece confirmar su estado como el primer círculo para adoptar siempre dispositivos premium.

Leer también: Filas de artistas femeninas exigieron una vida baja durante el divorcio, Tasya Farasya es solo RP. 100



La pareja fenomenal, Atta Halilintar y Aurel Hermansyah, se convirtió en una de las más preocupadas. Según los informes, Aurel inmediatamente contuvo la unidad de variante iPhone 17 Pro Max.

Mientras tanto, Atta eligió una forma única de celebrar su última propiedad de dispositivos creando contenido de unboxing al estilo de la respuesta de meridiana sensorial autónoma (ASMR), mostrando los detalles del dispositivo premium a millones de sus seguidores.

Este sofisticado teléfono celular también parece ser un regalo popular entre las celebridades. Tariq Halilintar se convirtió en uno de los afortunados, recibiendo el último regalo de cumpleaños de iPhone de su novia, Aaliyah Massaid. La variante que recibió fue el iPhone 17 Pro Max con un elegante color azul marino.

Reza árabe

Las nuevas variantes de color, especialmente la naranja cósmica brillante, aparentemente se convierten en un objetivo que es difícil de obtener. Esto fue sintido por los músicos y los creadores de contenido, Reza Arap, quien expresó abiertamente su deseo de tener al iPhone 17 Pro en color naranja, aunque reconoció la dificultad de obtenerlo.