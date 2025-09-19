El iPhone 17 sale a la venta en India hoy; Largas colas vistas fuera de las tiendas de Apple







Manzana El jueves comenzó la venta de su recién lanzada serie iPhone 17 en toda la India. El despliegue de la nueva serie de iPhone 17, el iWatch y AirPods de última generación han hecho que los leales de iPhone se vuelvan locos. El despliegue de los últimos dispositivos Apple provocó grandes multitudes y largas colas fuera de las tiendas insignia de Apple en Mumbai y Delhi.

El último lanzamiento de Apple incluye el iPhone 17, el iPhone 17 Pro Max, AirPods 3, Watch Series 11, Watch SE3 y Watch Ultra 3. Todos los últimos dispositivos se anunciaron el 9 de septiembre de 2025, durante el evento de Apple ‘Awe Delwping’.

Se vieron largas colas de compradores fuera de la tienda insignia de Apple en Complejo Bandra-Kurla (BKC) en Mumbai hoy. Según las imágenes, se vieron dos largas colas fuera del BKC de Mumbai para garantizar una entrada sin problemas de los clientes en la tienda insignia de Apple.

Mientras que muchos esperan ansiosamente su oportunidad de ingresar a la tienda insignia de Apple en BKC, algunas personas que estaban allí en la tienda para tener en sus manos los últimos productos expresaron su decepción con la falta de seguridad para los clientes fuera de la tienda.

Mohan Yadav, uno de los iPhone`s Los compradores potenciales que vinieron a Mumbai desde Ahmedabad para comprar el nuevo teléfono de Apple dijeron que ha estado esperando su turno desde las 5 de la mañana. Afirmó que debido a la falta de seguridad, las personas a menudo cortan las colas, lo que lleva al caos en la entrada.

Mientras hablaba con los medios de comunicación, Yadav dijo: «He estado esperando desde la mañana. He estado parado en una cola, pero la seguridad aquí no tiene responsabilidad. La gente está rompiendo líneas. Aquellos que están detrás no tienen la oportunidad de comprar el producto debido a la falta de responsabilidad entre los funcionarios de seguridad». He estado aquí desde las 5 am «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Bayan Kapoor, otro residente de Mumbai, también expresó su emoción por el nuevo iPhone 17, diciendo que las reseñas del teléfono son agradables y está ansioso por comprar una si es posible.

Kapoor afirmó además que «la fiebre de la manzana es bastante alta entre el público. Las revisiones del teléfono son buenas. Solo quiero comprarlo ahora, siempre que tenga la oportunidad. No sé si puedo comprarlo o no debido a la gran multitud», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Un cliente, Amaan Memon, que fue visto sosteniendo un nuevo iPhone 17 Pro Max, expresó su felicidad sobre el último producto de Apple y dijo: «Estoy muy emocionado por la serie iPhone 17 Pro Max. Esta vez, Apple tiene un nuevo diseño.

Un cliente, Irfan, dijo: «He venido a comprar el naranja iPhone 17 Pro Max. He estado esperando desde las 8 pm. Esta vez, hay cambios en la cámara y la batería, y el aspecto también es diferente «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Por otro lado, se vio una carrera similar fuera de la salida de Apple en Select Citywalk Mall en Saket, Nueva Delhi, donde los compradores esperaron durante la noche para tener en sus manos los nuevos modelos de iPhone, según lo informado por la agencia de noticias ANI. Se vio a la gente sentada fuera de las tiendas de Apple esperando que se abra la puerta para que pudieran estar entre las primeras en comprar la última serie de iPhone.

(Con entradas de ANI)





