El iPhone 16E se vende bien, pero Samsung sigue siendo el número 1, el teléfono celular chino?

Shenzhen, Viva – iPhone 16E artificial Manzana vendiendo bien, pero Samsung Todavía número uno. Entonces, ¿cómo es la posición? HP China?

Leer también: Serie del iPhone 17 Ingrese a Indonesia, Ministro de Comercio: si se procesan nuestros requisitos completos



El Instituto de Investigación y Consultores Independientes con sede en Shenzhen y Taipei, Trendforce, dijo que los productos de teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes/teléfonos celulares) en el segundo trimestre de 2025 aumentaron en 300 millones de unidades.

Esta cifra ha aumentado un 4 por ciento desde el primer trimestre de este año y 4.8 por ciento desde el segundo trimestre del año pasado (YOY). China ejecuta un programa subsidiado para dispositivos de clase media (de rango medio) y principiantes (de nivel de entrada), ayudando así a drenar el inventario o el stock de unidades de teléfono inteligente o de teléfonos celulares.

Leer también: Respondido cuando la serie iPhone 17 se comercializará en Indonesia



También se cree que este programa puede aumentar la cantidad de producción de marcas locales de teléfonos inteligentes. Las dos primeras posiciones en el mercado global de HP todavía están ocupadas por productores fuera de China.

Samsung permanece en primer lugar con 58 millones de unidades producidas en el segundo trimestre de este año. Aunque todavía está en la parte superior de la clasificación, pero ha disminuido un 5 por ciento desde el primer trimestre.

Leer también: Xiaomi solo tarda un año en ingresar la lista de los mejores autos vendidos



Esta es una desaceleración natural después del aumento inicial causado por el lanzamiento del nuevo producto HP Superior.

Apple está en segundo lugar al producir 46 millones de unidades de iPhone, un 9 por ciento menos que el primer trimestre.

Sin embargo, hay algo interesante aquí.

La producción de Apple en realidad aumentó un 4 por ciento en comparación con el segundo trimestre del año pasado (interanual), debido al fortalecimiento de la demanda del iPhone 16E.

Además, Apple reduce precios significativos en China en mayo de 2025, que se combina con subsidios locales para ayudar a aumentar las ventas de la serie iPhone 16.

La siguiente o tercera posición está ocupada Xiaomi (incluidas las marcas Redmi y Poco), que producen 42 millones de unidades y se benefician de los subsidios y expansión china en América del Sur y África.

Entonces, OPPO (combinado con OnePlus y Reinicio) Produciendo 37 millones de unidades, experimentando un aumento impresionante del 35 por ciento después del primer trimestre de este año, lo cual es débil.

Luego, la transcripción (Tecno, Infinix, Itel), que también aumentó desde el comienzo de un año débil, ahora ha aumentado el 33 por ciento del primer trimestre a 27 millones de unidades.

Finalmente, Vivo (incluido IQOO) aumentó la producción de HP en un 8 por ciento a un total de 26 millones de unidades. En total, los 6 principales fabricantes de teléfonos inteligentes (teléfonos inteligentes) controlan el 80 por ciento del mercado en el segundo trimestre de 2025.