El inventor de los cuerpos del asesinato del asesinato en Pacitan recibió un premio a la policía.

Pacitan, Viva – Pacitan – La policía regional pacitana otorgó premios a los residentes que contribuyeron a encontrar el cuerpo de los perpetradores asesinato Sadista en Temon Village, distrito de Arjosari. El premio en forma de recompensa fue entregado directamente por el jefe de policía de Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, en una manzana en la página Pacitan Mapolres, Java East, lunes (29/9/2025).

Cuatro representantes de los residentes, junto con los miembros de la policía del sector de Koramil Bhabinsa y Arjosari, recibieron agradecimiento por ayudar al proceso de encontrar el cuerpo del perpetrador llamado Arif Setiawan. El cuerpo de Arif fue encontrado el 25 de septiembre de 2025 en el área del bosque de Temon Village, a aproximadamente un kilómetro del sitio de asesinato, en condiciones podridas.



El proceso funerario para las víctimas del lector fue asesinado en Pacitan, Java Oriental Foto : Agus wibowo/tvone/pacitan

«Esta recompensa es una forma de apreciación de la Policía Regional Pacitana a la comunidad que desempeña un papel activo en ayudar a las autoridades en el proceso de búsqueda. La colaboración comunitaria y los funcionarios de TNI/POLRI son muy importantes para mantener la seguridad en nuestro entorno», dijo AKBP AYUB.

El caso de asesinato cometido por Arif Setiawan el sábado (20/09/2025) La noche todavía dejó profundo dolor. Dos víctimas murieron en el incidente, a saber, Timi, una ex suegra del perpetrador, y Arga Novalleky Saputra, sobrina de su ex esposa. Mientras que otras tres víctimas, a saber, Miskun, Eky Azrista y Miswati, sufrieron heridas debido al ataque brutal.

«Oremos junto con estas víctimas para obtener un lugar decente a la vista de Allah SWT», agregó el jefe de policía.

La búsqueda del cuerpo de los perpetradores tuvo lugar intensamente durante cinco días, involucrando el aparato TNI/POLRI y la comunidad. De hecho, el equipo de Escuadrón K-9 de la Policía Regional de Java Oriental también se desplegó. El punto brillante surge cuando los residentes huelen el olor picante al peinar el bosque. Después de ser rastreado, el cuerpo de Arif fue encontrado en una condición patética.

Con el descubrimiento del cuerpo de Arif, la búsqueda oficial terminó. Sin embargo, el jefe de policía enfatizó que su partido continuaría aumentando la supervisión de seguridad, incluso suprimiendo la circulación de licor y cierre de lugares de entretenimiento nocturno, cafés y puestos de karaoke que supuestamente a menudo provocaban el crimen. (Agus Wibowo/Tvone/Pacitan)