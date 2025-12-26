El internado islámico Gontor-Laznas Darunnajah distribuye ayuda humanitaria a las víctimas del desastre en Sumatra

Jacarta – Laznas Darunnajah colabora con IKPM Gontor en distribuir ayuda humanidad con un total de más de 9 toneladas para las víctimas desastre naturaleza en la región Sumatra el jueves 25 de diciembre de 2025. Esta asistencia es parte del movimiento humanitario Laznas Darunnajah que involucra a estudiantes, maestros, ex alumnos de Darunnajah, así como el apoyo de la comunidad y varios socios.

Lea también: Telkomsel restaura el 90 por ciento de la red en Aceh y está presente para acompañar a la comunidad a superar tiempos difíciles



En esta colaboración, en la que participan Alumni, Simpatisa y Amidas Gontor también contribuyeron distribuyendo 250 cajas de agua mineral que se distribuirían a las víctimas del desastre.

Amidas Gontor es una unidad de negocios de Pondok Modern Darussalam Gontor que se dedica a la producción de agua potable embotellada.

Lea también: Subjefe de Policía afirma que la Policía Nacional está presente por la humanidad, fortaleciendo la gestión de desastres en 3 provincias



En general, la ayuda distribuida incluyó equipo de oración, ropa adecuada, Corán, artículos de primera necesidad, equipo para dormir, agua mineral y dinero en efectivo por un valor total de alrededor de 700 millones de rupias.



El internado islámico de Gontor ayuda a las víctimas del desastre de Sumatra

Lea también: La Policía Nacional envía 1.500 efectivos para la gestión de desastres en Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental



La entrega de ayuda humanitaria tuvo lugar en el campo del internado islámico de Darunnajah, Yakarta, el jueves 25 de diciembre de 2025. Esta actividad fue liberada directamente por el director del internado islámico de Darunnajah, Sofwan Manaf, acompañado por Hadiyanto Arief.

Al evento también asistieron el director de Laznas, Darunnajah Zakiyanto Arief; Director general de Laznas Darunnajah Faaza Muhammad Athaya y fundador de DMX Cargo Ahmad Faisal.

En su discurso, Zakiyanto Arief subrayó que esta acción humanitaria es parte inseparable del sistema educativo de los internados islámicos.

«La ayuda que enviamos hoy provino de recolecciones realizadas juntos, de pequeños a grandes, y la cantidad alcanzó casi 9 toneladas. Esta es una manifestación concreta de nuestra preocupación por nuestros hermanos y hermanas en Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh», dijo en su declaración citada el viernes 26 de diciembre de 2025.

Añadió que la colaboración entre Laznas Darunnajah y Amidas Gontor es una forma real de solidaridad en los internados islámicos para seguir contribuyendo a la gestión de desastres.

«Rezamos para que la asistencia brindada pueda aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos y hermanas afectados y esperemos que este esfuerzo conjunto pueda fortalecer los lazos de hermandad entre el pueblo», dijo.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Fundación del Internado Islámico de Gontor y director de Amidas Gontor, M. Hanif Hafidz, dijo que la participación de Amidas Gontor era una forma de responsabilidad social y servicio al pueblo.