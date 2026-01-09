El internado islámico de sangre azul de NU y el ex comandante de Banser, Yaqut, atrapados en corrupción de cuotas de Hajj

Jacarta – Viernes 9 de enero de 2026, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) nombró al ex ministro de Religión, Rubí Cholil Qoumas es sospechoso en el caso de presunta corrupción relacionado con la cuota del Hajj de 2024. Así lo confirmó el portavoz de KPK, Budi Prasetyo.

«Es cierto que ya hay un sospechoso en la investigación de las cuotas del Hajj», dijo Budi a los medios.

Cuando Yaqut fue nombrado sospechoso, el historial del ex Ministro de Religión volvió a estar en el centro de atención del público. Yaqut es conocido como una figura cercana al mundo de los internados islámicos. Este hombre, nacido en Rembang el 4 de enero de 1975, creció en el internado islámico Raudlatut Thalibin, Leteh, Rembang.

Su padre, KH. Muhammad Cholil Bisri, es un destacado clérigo de Rembang y una figura de Nahdlatul Ulama (NU). Mientras tanto, su tío, Ahmad Mustofa Bisri, una vez fue presidente del noveno Consejo Asesor de PBNU y era conocido como el cuidador del internado islámico Raudlatut Thalibin, Reteh, Rembang, Java Central.

Gus Yaqut no sólo está cerca del entorno de los internados islámicos, sino que también tiene una sólida experiencia en el mundo de la política. El padre figura como uno de los fundadores del Partido Despertar Nacional (PKB) y se desempeñó como Vicepresidente del MPR en el período 2002-2004.

La carrera política de Gus Yaqut

Se sabe que Gus Yaqut estudió sociología en la Universidad de Indonesia, aunque no se graduó. Su interés por el mundo de la política es visible desde su época universitaria. Participó activamente en organizaciones y se convirtió en uno de los fundadores de la rama Depok del Movimiento Estudiantil Islámico de Indonesia (PMII) en el período 1996-1999.

Mientras tanto, su propia carrera política comenzó en 2001, en ese momento se confiaba en él para ser presidente del Consejo de Liderazgo de la Sección (DPC) del PKB de Rembang Regency hasta 2004. En el mismo año, es decir, 2004, fue elegido miembro del DPRD de Rembang Regency.

Después de un año de servicio como miembro del DPRD, Gus Yaqut se postuló como candidato a regente adjunto de Rembang para acompañar a Moch Salim en las elecciones regionales de 2005. En ese momento fue elegido regente adjunto de Rembang para el período 2005-2010.

Un año después, en 2011, Gus Yaqut dirigió la organización juvenil NU, GP Ansor hasta 2015. Después de desempeñarse como presidente de GP Ansor durante un año, a Gus Yaqut también se le confiaron las funciones de vicepresidente de DPW PKB Central Java hasta 2017. En 2015, fue elegido nuevamente presidente de GP Ansor a través del XV congreso de GP Ansor.