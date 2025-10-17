El internado islámico Al Khoziny reanuda inmediatamente sus actividades de enseñanza y aprendizaje después del incidente del colapso de Musala

Sidoarjo, VIVA – El internado islámico Al Khoziny Sidoarjo (Ponpes), Java Oriental, reanudará inmediatamente sus actividades aprender a enseñar después del desastre de musala colapsado 29 de septiembre de 2025.

Lea también: La Policía Nacional Tiene Ahora 672 SPPG para MBG, la Mayor Cantidad en Java Central



Representante del internado islámico y director de antiguos alumnos Internado islámico Al Khoziny Sidoarjo KH Zainal Abidin dijo, un número estudiantes Comencé a regresar a la cabaña el viernes por la tarde.

«Esta noche hay estudiantes que comienzan a regresar al internado, especialmente estudiantes que están estudiando, así como estudiantes de nivel de escuela primaria (equivalente a la escuela secundaria) y madraza sanawiah (equivalente a la escuela secundaria)», dijo.

Lea también: La policía afirma que el manejo del caso de transmisión ‘Exposed Uncensored’ de Trans7 se llevó a cabo de manera profesional





Se alertó con equipo pesado para ayudar a evacuar a las víctimas de los escombros en el internado de Al Khoziny

Dijo que las actividades del internado islámico se centrarían en el edificio de conferencias 2 del Instituto Islámico Al Khoziny, Facultad de Sharia, que en el momento del desastre era un puesto conjunto de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas).

Lea también: La oración de Jokowi por Prabowo, que hoy cumple 74 años



Dijo que hasta ahora el edificio principal del internado islámico Al Khoziny, que estaba al lado del edificio de la sala de oración que se derrumbó, es decir, el dormitorio de los estudiantes varones y las aulas de los estudiantes, todavía estaba restringido por líneas policiales para que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes varones se desviara a este otro edificio.

El uso de otro edificio en el proceso de enseñanza y aprendizaje del internado islámico se llevó a cabo porque el internado aprecia el proceso legal en curso relacionado con el desastre que mató a 63 estudiantes.

Por otro lado, aún no hay una cifra definitiva sobre cuántos estudiantes regresarán para realizar actividades de aprendizaje en el internado islámico.

Dijo que actualmente el internado islámico se centra en llevar a cabo inmediatamente el proceso de enseñanza y aprendizaje por el bien de la educación santri para que no se descuide.

«Lo importante es que los internados islámicos sigan proporcionando servicios educativos para que no se descuide el proceso de aprendizaje», afirmó.

Zainal dijo que además del proceso de enseñanza y aprendizaje en el internado, la asociación de ex alumnos del internado también brindará asistencia en la curación del trauma a las víctimas y sus familias.

Aparte de eso, afirmó, los ex alumnos de los internados islámicos brindarán inmediatamente asistencia en forma de becas escolares a los estudiantes que sufrieron lesiones graves que resultaron en discapacidades físicas.

«Los exalumnos ayudarán a los estudiantes, especialmente aquellos que tienen necesidades especiales debido a este desastre, a obtener becas escolares hasta el nivel de maestría o maestría», dijo. (Hormiga)