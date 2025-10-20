El internado islámico Al Khoziny permite a los estudiantes regresar a sus hogares después del incidente del derrumbe del edificio

SidoarjoVIVA – Internado islámico (Ponpes) Al Khoziny Buduran, Sidoarjo, permite oficialmente para estudiantes para regresar a la cabaña para continuar con las actividades de enseñanza y aprendizaje. Después de más de dos semanas, lo enviaron a casa debido al colapso de un edificio de cuatro pisos en el complejo de dormitorios de hombres en el que murieron 63 estudiantes.

Por el momento, el proceso de enseñanza y aprendizaje se llevará a cabo en el edificio Campus 2 del Instituto Islámico Al Khoziny, que se encuentra bastante alejado del edificio derrumbado y está declarado seguro.

«Sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en Internado islámico Al Khoziny A partir de hoy, si Dios quiere, esta noche (el pasado viernes por la noche), habrá estudiantes que regresarán al internado. «Hemos transmitido esto a través de WhatsApp y por teléfono», dijo KH Zainal Abidin, portavoz del internado islámico Al Khoziny, el viernes 17 de octubre de 2025 por la noche, citado por VIVA Java Oriental.



Se alertó con equipo pesado para ayudar a evacuar a las víctimas de los escombros en el internado de Al Khoziny

El presidente de PCNU Sidoarjo explicó que los estudiantes a quienes se les permitió regresar al internado fueron aquellos en el nivel Madrasah Tsanawiyah (equivalente a la escuela secundaria), Aliyah (equivalente a la escuela secundaria), así como estudiantes universitarios. Mientras tanto, a los estudiantes del nivel Madrasah Ibtidaiyah (SD) todavía se les pide que se queden en casa por el momento.

«Los que regresan son especialmente estudiantes que actualmente están estudiando, Aliyah y Tsanawiyah. Hemos permitido que los mayores regresen al internado y hemos preparado habitaciones para alojamiento, aprendizaje y actividades diarias», dijo Zainal.

Actividades de aprendizaje para trasladarse al campus 2

Debido a que los edificios de dormitorios y escuelas ubicados cerca del lugar del colapso aún no son seguros de usar, el internado islámico ha preparado el edificio del Campus 2 del Instituto Islámico Al Khoziny como un lugar temporal para estudiar y descansar.

«Se ha preparado un refugio en el Campus 2. Hemos calculado que el número de futuros estudiantes que regresarán será suficiente», dijo Kiai Zainal.

Añadió que el internado islámico todavía está recopilando datos para determinar el número de estudiantes que regresarán al internado. «Más adelante comprobaremos si se trata de antiguos estudiantes que regresan o de nuevos estudiantes que quieren quedarse aquí», afirmó.

Además, Zainal dijo que el internado islámico Al Khoziny también había preparado varias otras opciones de ubicación para las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Además del Campus 2, también está el internado islámico Siwalanpanji, que se encuentra a cientos de metros del internado islámico Al Khoziny.