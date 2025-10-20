El internado islámico Al Khoziny ofrecerá becas hasta la maestría para estudiantes supervivientes

Sidoarjo, VIVA – Portavoz de los Internados Islámicos (Ponpes) Al KhozinyKH Zainal Abidin confirmó que su partido continuaría monitoreando la condición de los sobrevivientes luego del incidente del colapso del edificio el lunes 29 de septiembre de 2025.

Menciona Internado islámico Al Khoziny ha preparado un programa de curación de traumas para los estudiantes sobrevivientes para que no sufran una carga psicológica después de este trágico evento.

«Hemos preparado la curación del trauma. Muchas personas vinieron a la casa de la víctima de nuestra parte para brindar comprensión y curación del trauma para que los estudiantes víctimas no quedaran traumatizados después de este incidente», dijo Zainal, citado por VIVA Java OrientalLunes 20 de octubre de 2025.

Representante del internado islámico y presidente del internado islámico Al Khoziny. Exalumnos del internado KH Zainal Abidin.

No solo eso, Zainal también enfatizó que el internado islámico Al Khoziny brindará beca educación hasta el nivel de maestría para los estudiantes sobrevivientes, especialmente aquellos que experimentan discapacidades como resultado del desastre.

«También estamos intentando conseguir becas hasta el Máster», recalcó.

A título informativo, el trágico incidente del derrumbe del edificio del internado islámico de cuatro pisos de Al Khoziny ocurrió el lunes 29 de septiembre de 2025, cuando cientos de estudiantes realizaban oraciones de Asar en congregación en la planta baja.

El derrumbe del edificio provocó la muerte de 63 estudiantes y decenas más resultaron heridos.