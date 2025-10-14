Durante los últimos años, el guerreros del estado dorado‘El modus operandi ha sido dar Esteban Curry una oportunidad de conseguir otro campeonato de la NBA. Joe Lacob y Mike Dunleavy Jr. han hecho un trabajo sólido al construir una plantilla que podría hacer precisamente eso en la próxima temporada 2025-26. NBA estación.

Sin embargo, cuando intentas alcanzar la cima de la montaña, un requisito previo es estar atento al mercado comercial. Si de repente una superestrella está disponible, el guerreros Sería prudente explorar posibles paquetes comerciales para traerlos al Área de la Bahía, al igual que lo hicieron con Jimmy mayordomo en febrero.

Ahí es donde Giannis antetokounmpo podría entrar en la ecuación. Según se informa, el dos veces Jugador Más Valioso está inquieto con el dólares de milwaukeeprincipalmente debido a su incapacidad para armar una rotación ganadora en los últimos años. Es por esa razón que Matt Moore de FanSided ha elaborado un intrigante simulacro de intercambio para enviar a Giannis al Área de la Bahía.

El comercio propuesto se ve así:

guerreros del estado dorado Conseguir:

dólares de milwaukee Conseguir:

Draymon Verde

Moisés Moody

amigo hield

Brandin Pod Ziemia

Dos selecciones de primera ronda

«Obviamente, Draymond es el tercer carril aquí», escribió Moore. «Es posible que Steph Curry nunca lo apruebe. Pero además, si eres la guerrerosy te das cuenta de cuánto más se extiende tu ventana… ¿lo haces de todos modos? Básicamente, remodelas todo tu futuro en lugar de intentar escabullirte de un título más. Le da tiempo para reconfigurar y ampliar su éxito y evitar una reconstrucción posterior a Steph”.

Emparejar a Giannis y Curry posicionaría instantáneamente al guerreros cerca de la cima de la Conferencia Oeste. Butler también seguiría en la plantilla, al igual que Al Horford. En el papel, Golden State se volvería casi imparable con Giannis atrayendo a los defensores a la pintura.

Stephen A. advierte a la NBA sobre Giannis a los Warriors

Durante un episodio reciente de First Take de ESPN, el presentador veterano Stephen A. Smith advirtió que emparejar a Giannis y Curry sería un código de trampa en el NBA.

«Si quieres hablar de injusticia en la Asociación Nacional de Baloncesto, no permitas que Giannis llegue a Golden State con Steph Curry», dijo Smith el 9 de octubre. «Si eso sucede, oh, Dios mío, no sería justo para el mundo del baloncesto que esos dos usen el mismo uniforme en la cancha, especialmente si mantuvieras a Draymond Green, quien es tu facilitador de aleros, quien es tu Energizer Bunny y quien alimenta a Steph Curry mejor que nadie en la NBA». planeta”.

«¿Quieres hablar de injusticia?… No dejes que Giannis llegue a Golden State con Steph Curry. Si eso sucede… no sería justo para el mundo del baloncesto… [the Warriors] se deslizaría hacia el [NBA] título.» —Stephen A. Smith (a través de @primera toma)

Sobre el papel, Golden State sería la transición más fluida para Giannis. Su lista ya está configurada para maximizar su conjunto de habilidades. Además, si Milwaukee estuviera en condiciones de canjear a su jugador estrella, enviarlo al Oeste probablemente sería favorable.

El talento joven de los Warriors podría ser atractivo

Obtener tanto verde como amigo hield volver en un paquete comercial para Giannis sería menos que ideal para el dólares. Si dejan atrás a su superestrella, probablemente entrarán en una reconstrucción. Por tanto, la atención se centraría en recuperar el talento más joven.

Afortunadamente, Brandin Pod Ziemia y Moisés Moody son jóvenes prospectos de alto nivel. Ambos tienen grandes ventajas y podrían ser perspectivas intrigantes para el dólares. La directiva de Milwaukee también podría intentar desviar a Green y Heild en acuerdos separados para maximizar su retorno.

Existe la posibilidad de que dólares Podría conseguir un paquete mejor en otro lugar. Sin embargo, la inclusión de Podziemski en el acuerdo podría darle a Milwaukee una base sólida para el futuro. Y, si a Giannis le atrae la idea de vivir en San Francisco, la propuesta comercial de Moore debería tener suficiente coraje como para que Milwaukee pueda verse tentado a jugar.

Por supuesto, todo esto es especulativo. Pero si Giannis está disponible, no se puede descartar a Golden State como un destino potencial.