El intercambio propuesto refuerza la línea defensiva de los Eagles con el ex All-Pro

El Águilas de Filadelfia Acabo de agregar línea defensiva y profundidad de carrera con el regreso de la leyenda de la franquicia. Brandon Graham. Pero Jimmy Kempski de Philly Voice argumentó que existe un escenario en el que los Eagles podrían agregar más ayuda en la misma posición con otra estrella envejecida. Calais Campbell.

El lunes, Kempski propuso que los Eagles adquirieran a Campbell por una selección de sexta ronda del Cardenales de Arizona.

«Campbell tiene 39 años, pero sigue siendo productivo. Ha sido un poco un mercenario en los últimos años, pasando de un equipo a otro con contratos de un año». escribió Kempski.

“Un grano de sal, como siempre, pero PFF calificó a Campbell como el séptimo mejor liniero defensivo en el NFL la última temporada. Es 13º en 2025.

«Campbell es un liniero versátil que puede jugar en el borde o en el interior, y los Eagles podrían necesitar más profundidad en ambos lugares. Los Eagles y jefes Según se informa, estábamos interesados ​​en fichar a Campbell durante la agencia libre en la pasada temporada baja”.

Campbell está en su temporada número 18 en la NFL. En siete juegos con los Cardinals este otoño, el ha publicado tres capturas, cinco tacleadas para pérdida, nueve golpes al mariscal de campo y un pase defensivo.

Campbell llegó al primer equipo All-Pro con el jaguares de jacksonville en 2017. El liniero defensivo también llegó al segundo equipo All-Pro en 2014 y 2016.

Tiene 113.5 capturas, 18 balones sueltos forzados, 64 pases defensivos y tres intercepciones en 268 juegos de la NFL.

Los Eagles consiguen a Calais Campbell en un intercambio propuesto por la NFL

La presión sobre los mariscales ha sido la fortaleza defensiva de Filadelfia durante bastante tiempo. Pero los Eagles de repente necesitan refuerzos en el borde.

Es por eso que el equipo sacó del retiro a Graham, quien cumplió 37 años en abril.

Graham es más joven que Campbell, pero Campbell ha estado jugando durante toda la temporada 2025. Eso probablemente lo ponga en mejor forma futbolística y en una posición superior para contribuir de inmediato.

Campbell no ha jugado mucho esta temporada. Pero el esta vestido para cada partido y se alineó para el 48% de las jugadas defensivas del equipo. Campbell también tiene un papel en los equipos especiales de los Cardinals.

El veterano de 18 años regresó a los Cardinals este año. Arizona seleccionó a Campbell en la segunda ronda del el Draft de la NFL 2008. Pero Campbell se fue después de la temporada 2016.

De 2017 a 24, Campbell jugó para los Jaguars. Cuervos de Baltimore, Halcones de Atlanta y Delfines de Miami.

Durante ese tiempo, se podría decir que Campbell jugó el mejor fútbol de su carrera. A partir de 2017, el jugador de 39 años llegó a cuatro Pro Bowls consecutivos.

Campbell conseguiría una oportunidad para el Super Bowl con los Eagles

Campbell jugó en el Super Bowl como novato en febrero de 2009. Pero los Cardinals perdieron ese concurso y Campbell aún no ha regresado al gran juego.

Su equipo perdió en el partido de campeonato tras las campañas de 2015 y 2017.

Campbell no tendrá la oportunidad de regresar al Super Bowl con los Cardinals este año. Pero tendría la oportunidad con otro equipo, como los Eagles, si Arizona lo cambia.

Sin embargo, eso está lejos de ser una garantía de que suceda. Campbell regresó a los Cardinals en la pasada temporada baja para probablemente terminar su carrera donde comenzó. Quizás prefiera el valor sentimental de terminar en Arizona a otra oportunidad de ganar un campeonato.

Sin embargo, de todos los equipos a los que se podría cambiar a Campbell, los campeones defensores serían uno de los mejores destinos. Los Eagles también podrían utilizarlo para intentar ganar un segundo título consecutivo.