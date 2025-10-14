El intercambio propuesto contempla a los Lakers intercambiar a LeBron James por el dos veces MVP

El Luka Doncic La era está oficialmente en marcha dentro del Lakers de Los Ángeles organización. Rob Pelinka pasó este verano formando un elenco de reparto que se adapta a las habilidades de la superestrella.

Por supuesto, Lebron James todavía está en el Lakers lista. Él optó por su Opción de jugador de 52,6 millones de dólares a principios de este verano. Sin embargo, si Pelinka y James están de acuerdo en que su mandato en Púrpura y Oro ha llegado a su fin, el Lakers podría comenzar a buscar posibles soluciones para ayudar a LeBron a aterrizar en el equipo de su elección.

Matt Moore de FanSided propuso recientemente un intercambio que no sólo ayudaría a LeBron sino que también posicionaría al Lakers como un gigante en los años venideros. El comercio propuesto se ve así:

Lakers de Los Ángeles Conseguir:

dólares de milwaukee Conseguir:

Lebron James

Austin Reaves

dos selecciones de primera ronda desprotegidas

«Hablemos primero del equipo de los Bucks. LeBron no se quedará en Milwaukee, obviamente. Se acuerda una rescisión por 1 dólar, un gesto simbólico. LeBron luego puede firmar con los Cavaliers. Knicks, CohetesWarriors, lo que quiera», escribió Moore. «…LeBron estaba claramente descontento con cómo Lakers Básicamente lo puse a pastar este verano y lo dejé. Eso es evidente desde todo tipo de ángulos. Esto le permite ser cambiado por un jugador de su calibre, terminar su carrera donde quiera y configurar el Lakers para el futuro, manteniendo intacto su legado en Los Ángeles”.

Sobre el papel, esta medida convendría a todos los involucrados. El dólares de milwaukee tienen un camino para limpiar su hoja de capital comprando la parte de LeBron y negociando Austin Reaves o dejarlo caminar en la agencia libre. y, el Lakers conseguir un dúo de superestrellas para encabezar múltiples campañas de campeonato en los próximos años.

Los Lakers tendrían un nuevo dúo de estrellas

Giannis y Doncic formarían instantáneamente una sociedad temible. Serían el último dúo en ponerse un Lakers camiseta juntos y consolidar la franquicia como el hogar de la superestrella. Un tándem de estrellas ha anclado el Lakers a lo largo de la historia de la franquicia. Giannis y Doncic pasarían a la historia junto con personas como Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Wilt Chamberlain y Jerry West.

No se puede poner precio a lo que un dúo como ese haría por la franquicia, tanto en términos de éxito dentro de la cancha como de comerciabilidad fuera de la cancha. Además, tener dos de los tres mejores talentos europeos del mundo liderando la plantilla sin duda aumentaría la Lakers‘ llegar fuera de los Estados Unidos, especialmente para atraer nuevos fans.

La parte difícil, por supuesto, sería venderle a Milwaukee la idea de que limpiar su hoja salarial es la ruta más rápida de regreso a la contienda.

Es poco probable un intercambio de Giannis

Desafortunadamente para el Lakerslas posibilidades de conseguir a Giannis son escasas. Según un Informe del 7 de octubre de Shams Charania de ESPNel delantero superestrella identificó recientemente el Knicks de Nueva York como su destino preferido, en caso de que alguna vez se materialice un intercambio.

“Desde el NBA Draft Combine a mediados de mayo, Alex Saratsis, director general de Octagon y representante de Antetokounmpo en los EE. UU., ha despertado un gran interés en Antetokounmpo y ha llevado a cabo una seria diligencia debida para encontrar los mejores ajustes externos posibles», informó Charania. «Se discutieron varios equipos internamente, pero uno surgió como el único lugar donde Antetokounmpo quería jugar fuera de Milwaukee: el Knicks de Nueva York.”

Sin embargo, nunca se puede ignorar el poder de atracción de jugar en Los Ángeles, especialmente cuando significa formar equipo con Doncic. El Lakers Sería mejor si construyera un elenco de apoyo profundo para maximizar el conjunto de habilidades de Doncic. Tal como están las cosas, un movimiento de Giannis puede no ser más que una quimera.