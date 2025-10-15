El intercambio propuesto consigue al nueve veces All-Star del Miami Heat

Pat Riley es conocido por codiciar el talento de las superestrellas. El Calor de Miami perdido en Kevin Durant a principios de este verano, ya que no lograron sacarlo de la Soles de Fénix. Sin embargo, eso no significa que Riley no seguirá esperando el momento oportuno y esperando a que la próxima estrella llegue al mercado comercial.

Eso podría significar que Miami emerge como un destino potencial para Giannis Antetokounmposi su situación con el dólares de milwaukee continúa deteriorándose. Y mientras el Calor No se espera que sea uno de sus lugares de aterrizaje preferidos, la franquicia probablemente podría armar un paquete comercial atractivo.

Con eso en mente, Matt Moore de FanSided Recientemente propuso un intercambio que enviaría al nueve veces All-Star al Kaseya Center, en caso de que estuviera disponible. La idea comercial se ve así:

Calor de Miami Conseguir:

Giannis Antetokounmpo

Kevin Porter Jr.

dólares de milwaukee Conseguir:

Tyler Herro

Terry Rozier

Nicola Jovic

Kel’El Ware

Dos selecciones de primera ronda

Tres selecciones de segunda ronda

«Jovic es valioso, pero su valor disminuye con Giannis allí», escribió Moore. «Y evitas pagarle a Herro una gran extensión. Recontratas a Norman Powell con una gran extensión e intentas ganar ahora con Giannis-Bam-Powell».

Riley sin duda se aseguraría de rodear a Giannis del talento necesario para competir con los Calor. La clave sería rodearlo de talento bidireccional que prospere en el perímetro y pueda proteger su jardín a la defensiva.

El calor necesitaría tiempo para desarrollarse alrededor de Giannis

Para el CalorEl mayor inconveniente de adquirir a Giannis sería que no estarían inmediatamente listos para competir. El dos veces MVP ha dejado claro que quiere competir por otro campeonato. Sin embargo, el costo de sacarlo de Milwaukee probablemente significaría que Calor Necesita uno o dos años para construir una plantilla competitiva. Es probable que eso no funcione con Giannis, quien cumplirá 31 años el 6 de diciembre.

Claro, Miami podría canjear por Giannis, pero él no le debe ninguna lealtad a la franquicia. Probablemente optaría por no participar en su opción de jugador al final de la temporada 2026-27 y llegaría a una situación que se adaptaría mejor a sus objetivos. Si eso significa el Calor Se volvería hiperagresivo en el mercado de cambios y agentes libres, en su intento por apaciguar a Giannis, aún está por verse.

Por supuesto, todo esto es hipotético. Sin embargo, es un escenario potencial que podría surgir si Miami encontrara una manera de llegar a un acuerdo con el dólares.

La NBA se prepara para que Giannis deje los Bucks

Según Brian Windhorst de ESPN, quien habló en un episodio reciente de First Take de ESPN, los equipos alrededor del NBA Se están preparando para ver a Giannis dejar los Bucks en un futuro próximo.

«Está muy claro para toda la liga que la situación de Giannis en Milwaukee probablemente sea de corto plazo», dijo. «¿Podrían sorprender a la liga este año y tener una gran carrera en la Conferencia Este? He visto cosas más extrañas. Pero la liga se está preparando para el final del mandato de Giannis en Milwaukee».

Si, o más probablemente cuando, Giannis esté disponible, el Calor probablemente figurará entre las partes interesadas. Sin embargo, eso no les garantiza un asiento en la mesa de negociaciones. Y, si Giannis tiene un destino deseado, Milwaukee probablemente intentaría cumplirlo.

Aún así, Riley no se dejará disuadir fácilmente de intentar traer una superestrella genuina al Calor; después de todo, ese es siempre uno de sus principales objetivos para la franquicia.