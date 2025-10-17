El intercambio más lógico de los Knicks por el cuatro veces campeón: NBA Insiders

si el Lakers de Los Ángeles decide separarse de Lebron James A mitad de temporada, varios expertos de la NBA creen que hay un destino claro que tiene más sentido: el Knicks de Nueva York.

Durante un episodio reciente de El show de Kevin O’Connor, Kevin O’Connor de Yahoo Sports y Bobby Marks, experto de la oficina central de ESPN discutió la creciente especulación que rodea el futuro de James e identificó a los Knicks como el lugar de aterrizaje más «plausible» en caso de que los Lakers muevan a su superestrella antes de la fecha límite de cambios.

“Sí, seguro que diría que los Knicks”, dijo O’Connor. «Yo diría que los Knicks son el número uno y luego todos los demás. Si fuera canjeado a mitad de temporada, los Knicks tendrían sentido a efectos salariales, a efectos de ajuste de plantilla, para lo que podrían desear, lo que sienten que podrían necesitar para dar un salto».

Bobby Marks: los Knicks ‘tienen los contratos’

Marks analizó varios resultados posibles para el futuro del delantero de 40 años y explicó cómo las restricciones financieras darían forma al panorama comercial.

«Si [LeBron] «Alguna vez dije: ‘Quiero que me compren’, básicamente eliminamos a todos los equipos de delantal», explicó Marks. «Así que eliminamos a los Cleveland, los Dallas, los Golden States, Nueva York y todo ese contingente».

Sin embargo, Marks rápidamente dio un giro para aclarar que en un escenario comercial directo, Nueva York llega a la cima.

«Si fuera un intercambio directo, creo que podemos eliminar a Cleveland. Creo que Dallas probablemente también sería eliminado; tendrían que destriparlo por LeBron», continuó Marks. «Siempre se piensa en Nueva York, potencialmente. Tienen los contratos, los grandes [Karl-Anthony] Pueblos número, o Y [Anunoby]-[Mikal] Puentes combo, sea lo que sea. Creo que ese grupo probablemente se inclinaría hacia Nueva York”.

La conexión de LeBron con el Madison Square Garden añade intriga

O’Connor enfatizó que el ajuste no se trata sólo de flexibilidad en el tope salarial, sino también de legado.

«Es el Madison Square Garden», dijo O’Connor. «LeBron siempre lo ha llamado su estadio favorito. Podría ser, entre comillas, un salvador si ayuda a llevarlos a un campeonato por primera vez en décadas».

La admiración de larga data de James por la ciudad de Nueva York y la sede icónica de los Knicks ha quedado bien documentada a lo largo de su carrera. A principios de 2024, James admitió que considerado seriamente firmando con Nueva York durante su agencia libre de 2010.

Un cambio a los Knicks representaría un momento de cierre del círculo: un capítulo final de su carrera en el que el cuatro veces Jugador Más Valioso podría perseguir un campeonato final mientras rejuvenece a la franquicia más hambrienta de la NBA.

Potencialmente más grande que el comercio de Luka

Si tal acuerdo se concretara, O’Connor dijo que sería el mayor intercambio en la historia de la NBA, eclipsando incluso el exitoso movimiento que envió Luka Doncic a Los Ángeles el año pasado.

«¿Te imaginas eso? LeBron James fue traspasado a mitad de temporada a los New York Knicks», dijo O’Connor. “Hablamos de romper las redes sociales, si Shams [Charania] Si lanza esa bomba, podría incluso superar el comercio de Luka el año pasado”.

Los Lakers enfrentan un futuro incierto mientras LeBron se acerca a los 41 años

Mientras que expertos como O’Connor y Marks ven a Nueva York como el lugar de aterrizaje más lógico, los apostadores no están convencidos. De acuerdo a bovadaLos Knicks actualmente tienen la cuarta mejor probabilidad (+550) de conseguir a James si es canjeado.

El Mavericks de Dallas (-120) sigue siendo el favorito en las apuestas, seguido por el Caballeros de Cleveland (+350) – el ex equipo de James – y el guerreros del estado dorado (+450). El Calor de Miami y soles fénix Completa los seis primeros con +900 cada uno.

Ahora que entra en el último año de su contrato, el futuro de James en Los Ángeles sigue nublado. La superestrella de 40 años se encuentra actualmente fuera de juego por ciática y se espera que se pierda de tres a cuatro semanas, según Shams Charania de ESPN.

«LeBron estará observando mientras esté fuera». Dave McMenamin de ESPN dicho en NBA Hoy. «Si tienen dificultades, eso podría llevarlos al siguiente paso; tal vez tenga que ir a otra parte para encontrar esa combinación ganadora».

Lo que significaría un movimiento de los Knicks para el legado de LeBron

Para LeBron, unirse a los Knicks sería más que una decisión de baloncesto: sería una apuesta que definiría su legado. Si llevara a Nueva York a su primer título de la NBA desde 1973, podría consolidar su estatus como el máximo salvador de la franquicia de la liga.

A medida que las especulaciones comerciales se arremolinan y las probabilidades de Bovada cambian semana tras semana, una cosa está clara: la historia de LeBron a Nueva York ha pasado de ser una fantasía a ser un tema de conversación factible.

Y si alguna vez sucede, como dijo O’Connor, no sólo dominaría los titulares: «rompería las redes sociales».