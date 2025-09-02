El intercambio de Asia y el Pacífico abrió los sentimientos variados y tardíos y los datos económicos comerciales

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico se fortaleció parcialmente en la apertura de la negociación el martes 2 de septiembre de 2025. El aumento fue apoyado por el sentimiento de evaluación de los inversores relacionados con la reunión de organizaciones de cooperación de Shanghai en Tianjin y con incertidumbre tasas de importación.

El Tribunal de Apelaciones Federales de los Estados Unidos (EE. UU.) El viernes 28 de agosto de 2025 decidió que la mayoría de las tasas recíprocas establecidas por el presidente Donald Trump eran ilegales.

Gobierno Corea del Sur Anunció el índice de precios al consumidor (IPC) aumentó un 1,7 por ciento año tras año (interanual) en agosto.

El aumento es el más lento anualmente desde noviembre y es ligeramente más bajo que la proyección económica que estima el progreso para alcanzar el 2 por ciento.

Ilustración de verduras/compras en los supermercados.

Australia está programada para informar inmediatamente el saldo de la cuenta corriente en el segundo trimestre de 2025. Los economistas encuestados predijeron que habría un déficit de 16 mil millones de dólares australianos o alrededor de US $ 10.49 mil millones en comparación con el déficit en el trimestre anterior de la UA $ 14.7 mil millones.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Nikkei 225 disparó 0.31 por ciento. El índice Topix registró un aumento de 0.28 por ciento.

En Corea del Sur, el índice Kospi se disparó 0.45 por ciento. Mientras tanto, el índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización aumentó 0.14 por ciento.

El índice S & P/ASX 200 en Australia disminuyó en un 0,41 por ciento. El contrato de futuros del índice Hong Kong Hong Kong también mostró una apertura más débil que 25,617.42 a 25,463.

El mercado estadounidense cerró el lunes 1 de septiembre de 2025 debido a las vacaciones nacionales en conmemoración del Día del Trabajo.