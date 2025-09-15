El intercambio de Asia-Pacífico varía, los datos económicos de China hasta que las tasas de interés estén en el centro de atención

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico Varios En la apertura de la negociación el lunes 15 de septiembre de 2025. Las fluctuaciones fueron influenciadas por las actitudes de los inversores para supervisar la reunión entre Estados Unidos (EE. UU.) Y China que tuvo lugar en España y estaba esperando una serie de datos de Beijing.

El domingo 14 de septiembre de 2025, los funcionarios estadounidenses y chinos discutieron en Madrid el domingo 14 de septiembre de 2025, los funcionarios estadounidenses y chinos discutieron temas nacionales, económicos y comerciales. Incluyendo la fecha límite futura para revocar la breve aplicación de video de Tiktok China y las tasas de importación.

El ministro de Finanzas de los Estados Unidos, Scott Besent, presidió una reunión bilateral acompañada por los representantes comerciales de los Estados Unidos, Jamieson Greer, para reunirse con colegas. Mientras que de China presenta el viceprimer ministro, el negociador comercial y el comercio chino, Li Chenggang.

El gobierno chino también está programado para liberar datos de ventas minoristas, inversión de activos fijos y tasas de desempleo urbano en los próximos días.

Desde Global, los inversores se preparan para una reunión de la Reserva Federal (La alimentada) que se llevará a cabo esta semana. El mercado espera que el banco central reduzca tasa de interés El último día de la reunión del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Kospi de Corea del Sur disparó 0.67 por ciento al récord más alto de 3,420.23 al mismo tiempo marcó el aumento en la sesión de Sepub consecutiva. El índice Kosdaq que consiste en pequeñas acciones de capitalización aumentó un 0,4 por ciento.

El índice ASX/S&P 200 Australia cayó un 0,75 por ciento en la apertura del comercio. El índice Hang Kong Hang también se debilitó al nivel de 26,380 desde la posición anterior 26,388.16.

El comercio de intercambios japoneses y malayos está cerrado debido a las vacaciones.

En Wall Street, el compuesto Nasdaq cerró al más alto récord al final de la negociación del viernes 12 de septiembre de 2025. Este índice cargado de tecnología de esta tecnología fue dos veces una fila con un aumento del 2 por ciento en una semana.

El índice S&P 500 aumentó un 1,6 por ciento durante una semana, que se convirtió en su mejor rendimiento semanal desde principios de agosto de 2025. El índice Dow Jones registró su primera semana positiva en tres semanas después de un aumento del 1 por ciento.

Se producen fuertes ventajas después de que los últimos datos económicos muestran que el debilitamiento de los mercados controlados de mano de obra e inflación desencadena la esperanza de una disminución en las tasas de interés de la Fed.