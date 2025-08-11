El intercambio asiático varía, los inversores están esperando la certeza del alto el fuego chino

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico varía en la apertura de la negociación el lunes 11 de agosto de 2025. Las fluctuaciones son causadas por la actitud de espera y ven a los inversores esperando el anuncio de la certeza de los aranceles de importación entre los Estados Unidos (EE. UU.) Y China después de la fecha límite el 12 de agosto de 2025.

Citado de CNBC InternacionalEl índice Kospi y Kosdaq se abrió rotundamente. Mientras tanto, las acciones del emisor del fabricante chip Originalmente, Corea del Sur, SK Hynix, lanzó un 2,72 por ciento estimada de la demanda estimada de chips de memoria de alto ancho de banda utilizados en inteligencia artificial aumentará un 30 por ciento cada año hasta el final de esta década, dijo un alto ejecutivo.

El índice australiano S & P/ASX 200 fortaleció un 0,43 por ciento. El Banco Central de Australia está programado para anunciar las tasas de interés el martes 12 de agosto de 2025.

El contrato del índice de Hong Kong en Hong Kong muestra una apertura más alta que el nivel de 24,858.82 a 24,937. Los intercambios japoneses están cerrados debido a las vacaciones.

mundo financiero Terpangau Hijau al final de la operación el fin de semana, viernes 8 de agosto de 2025. El compuesto Nasdaq lideró un aumento de 0.98 por ciento o 207.32 puntos a 21,450.02.

El índice S&P 500 registró que era hasta 0.78 por ciento o 49.45 puntos al nivel de 6,389.45. Luego, el índice de promedio industrial Dow Jones aumentó 0.47 por ciento o 206.97 puntos a 44,175.61.

