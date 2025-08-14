El intercambio asiático varía, los inversores esperan que las tasas de interés de la Fed Pangkas septiembre de 2025

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacific abrió varias en la negociación del jueves, 14 de agosto de 2025. Mercado de la Reserva Federal del mercado (Mercado de la Reserva Federal (La alimentada) reducirá tasa de interés referencia el próximo mes.

Los inversores también esperan una serie de datos de empleo de Australia que se lanzará más tarde hoy, jueves 14 de agosto de 2025. Los economistas estiman que los trabajadores en los canguros aumentan a 25,000 personas que trabajan en julio.

El monto refleja un aumento moderado de 2.000 trabajadores del mes anterior. Nivel desempleo En julio se calculó para alcanzar el 4.2 por ciento o mejorado desde junio en un 4,3 por ciento.

Cita de CNBC InternacionalEl índice de referencia japonés, Nikkei 225, cayó un 0.31 por ciento que dio la vuelta desde el registro del más alto cierre en la sesión anterior. El índice Topix también registró una corrección del 0.64 por ciento.

Ilustración de la inversión de la sharia. Foto : pexels.com/karolina kaboompics

Los intercambios de Corea del Sur se controlan relativamente verdes. El índice Kospi aumentó un 0.39 por ciento, mientras que el índice Kosdaq lleno de pequeñas acciones de capitalización se abrió de manera plana.

En Australia, el índice S & P/ASX 200 también se disparó a 0.49 por ciento. Sejaras con el contrato de índice Hong Kong Hang Kong que muestra una apertura más fuerte, de 25,613.67 a 25,741.

Wall Street cerró elegante en el comercio durante la noche. El índice compuesto S&P 500 y NASDAQ redujo el registro del más alto cierre de lo nuevo.

El índice S&P 500 disparó 0.32 por ciento y cerró a 6,466.58. NASDAQ Composite registró un fortalecimiento de 0.14 por ciento a 21,713.14.

Luego, la industria del promedio industrial Dow Jones aumentó 463.66 puntos o 1.04 por ciento. El aumento empujó el índice de estacionamiento en el área 44,922.27.