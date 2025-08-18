El intercambio asiático varía después del fracaso del alto el fuego estadounidense-ruso a la lenta exportación de Singapur

Yakarta, Viva – Intercambio asiático-Pacífico abrió varios en la negociación el lunes 18 de agosto de 2025. Las fluctuaciones del mercado ocurrieron después de que los Estados Unidos (EE. UU.) Y la reunión rusa terminaron sin armisticio.

De regional, Singapur informe exportar No mínimo doméstico en julio se encoge 4.6 por ciento año tras año (interanual). Este valor es más bajo que el economista que predice que la contracción es solo del 1.8 por ciento.

Cita de CNBC internacional, El porcentaje fue Dirlis después de que el gobierno de Singapur revisó la tasa de crecimiento del 12.9 por ciento en junio.

El índice de referencia japonés, Nikkei 225, fortaleció 0.17 por ciento. El índice Topix aumentó en un 0.25 por ciento.

Ilustración de las actividades de exportación-importación en la región asiática Foto : Entre fotos/Ahmad Subaidi

En Corea del Sur, el índice Kospi cayó un 0,86 por ciento. El índice Kosdaq registró la condición peor de que Meroso Taham era 1.28 por ciento en la apertura de la negociación esta mañana.

Índice S & P/ASX 200 en Australia Flat (plano). El contrato de índice Hong Kong Hong Kong muestra una apertura más fuerte que 25,214 a 25,270.07.

Wall Street cerró lento en el comerciante de fin de semana, el viernes 15 de agosto de 2025. El índice S&P 500 disminuyó un 0.29 por ciento a 6,449.80 después de alcanzar el más alto récord de inversores para tomar varios beneficios después de una fuerte manifestación durante una semana.

Compuesto nasdaq debilitado 0.40 por ciento y cerrado al nivel de 21,622.98. Mientras tanto, el Dow Jones Industrial Average logró apresurar 34.86 puntos o 0.08 por ciento a 44,946.12 gracias a las acciones de UnitedHealth del 12 por ciento.